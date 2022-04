Bortuzzo cancella l’album con Lulù e poi lascia Twitter: i fan tremano

C’è parecchia agitazione in questi giorni nel fandom della coppia composta da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Si fanno sempre più insistenti, infatti, le voci e gli indizi legati alla possibile fine della loro relazione, o perlomeno ad una potenziale crisi. Ma che cosa sta accadendo esattamente?

Partiamo dal fatto che nei giorni scorsi si è fatto un gran parlare dell’allontanamento della famiglia di Bortuzzo dalla principessa. La ragazza, in una recente intervista a Chi Magazine, aveva a proposito raccontato di non sentirsi proprio accettata dal cosiddetto “Clan Bortuzzo”. Il papà di Manuel, per esempio, aveva smesso di seguire la “nuora” su Instagram, un gesto che ovviamente non era sfuggito ai commentatori più attenti.

Ma nelle ultime ore ad un quadro già piuttosto compromesso, perlomeno in apparenza, si sono aggiunti altri dettagli che hanno messo ulteriormente in allarme i fan, preoccupati per una possibile rottura all’interno della coppia formatasi al Grande Fratello Vip.

Punto primo: Manuel Bortuzzo ha deciso di cancellarsi da Twitter, per evitare di essere tormentato dalle follower di Lulù. Non è chiaro, in realtà, il motivo di questa scelta, anche se pare sia legato al fatto che Lulù aveva raccontato che nei giorni del loro mesiversario Manuel era rimasto da solo a Roma, scatenando così una certa rabbia da parte del suo esercito di “fatine” sui social.

In realtà, comunque, l’eliminazione del suo profilo Twitter non sarebbe nemmeno l’unica “presa di posizione” di Manuel Bortuzzo sui social di questi ultimi giorni. Lo sportivo, come hanno fatto notare molti attenti commentatori, ha deciso anche di eliminare un romantico album di Stories fissate sul suo profilo Instagram ufficiale.

Nell’album erano incluse tutte quelle Stories più recenti che raccontavano la storia d’amore di Manuel Bortuzzo e Lulù e che probabilmente alcuni avrebbero potuto essersi persi per la strada. Il “pallino” presente sull’Instagram di Manuel dove lo vedevamo coccolarsi con la ragazza non è più presente, mentre rimangono ancora sul feed tutti gli ultimi romantici scatti insieme a Lulù. Qui sotto potete vedere “le prove”.

Come sapranno gli esperti del social, le Stories in evidenza vengono caricate consapevolmente dagli utenti. Questo significa che Bortuzzo ha volutamente eliminato l’album e che non si è cancellato da solo. Che basti davvero questo come nuovo indizio sull’aria pesante che si respira in casa Bortuzzo-Selassié?