GF Vip, Lulù o la famiglia? La scelta di Manuel Bortuzzo è senza ritorno

Si respira un clima tutt’altro che sereno a livello familiare per Manuel Bortuzzo e Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè. I due giovani si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e finita l’esperienza nel reality show più spiato d’Italia hanno deciso di proseguire la loro avventura d’amore, con tanto di progetti a lunga durata. Primo fra tutti la convivenza. Tutti bene quel che finisce bene e tutti felici e contenti? Non proprio: nei giorni scorsi il padre del nuotatore, Franco, ha levato il segui su Instagram alla principessa, seguito a ruota dal figlio 15enne Kevin (fratello minore di ‘Manu’). Quest’ultimo si è pure immortalato assieme a Federica, l’ex fidanzata di Bortuzzo per la quale la famiglia dell’ex gieffino ha sempre avuto parole di profonda stima a differenza di quelle pronunciate nei confronti della Selassiè.

Insomma, i congiunti stretti di Manuel hanno lasciato chiaramente intendere di non accettare di buon occhio la relazione con Lucrezia. D’altra parte lei stessa, in una intervista rilasciata di recente a Chi Magazine, ha detto senza troppo girarci attorno di non sentirsi accettata dal ‘Clan Bortuzzo’. E ‘Manu’? Come sta reagendo a tutto questo? Come al solito il nuotatore ha preferito non commentare pubblicamente la vicenda, facendo parlare di più i fatti piuttosto che le parole. Così, nonostante tutto e tutti pare aver preso una decisione senza ritorno, almeno per quel che concerne il futuro prossimo: la convivenza appunto.

Il magazine Vero lo ha sorpreso in compagnia della fidanzata. I due sono stati immortalati mentre erano impegnati a fare degli acquisti per il loro futuro nido d’amore. Un chiaro segnale che dice molto: Manuel è sì molto vicino alla sua famiglia e ascolta tutti, ma alla fine, per gli affari di cuore, preferisce non dare retta a nessuno se non a se medesimo. Resta da capire come evolverà la faccenda e se con il tempo la famiglia Bortuzzo riuscirà a trovare nuovi equilibri con la principessa. Nel frattempo Manuel ha già deciso su come organizzare il proprio domani.