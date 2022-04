Lulù e Manuel, nuovi problemi: il fratello di Bortuzzo contro la principessa

Non c’è pace per gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip: la Selassié non è vista di buon occhio dalla famiglia dello sportivo

Non è un periodo facile per Lulù e Manuel Bortuzzo. Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip, dove si sono conosciuti e innamorati, la principessa e l’ex nuotatore sono più uniti e complici che mai ma fattori esterni rischiano di compromettere questo splendido rapporto. Fattori non di poco conto: alla famiglia dello sportivo non piace proprio Lucrezia.

Più volte, nei mesi scorsi, Franco Bortuzzo – il padre di Manuel – ha dichiarato pubblicamente che Lucrezia Selassié non è la persona giusta per il figlio. Archiviata l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia suocero e nuora non sono riusciti a instaurare un feeling nonostante la convivenza tra Lulù e Manuel. Non solo: Bortuzzo Senior ha addirittura smesso di seguire sui social network la sorella di Jessica e Clarissa Selassié.

Il fratello di Manuel Bortuzzo contro Lulù

Una situazione di tensione che rischia di peggiorare con l’ingresso in scena di Kevin Bortuzzo, il fratello minore di Manuel. Il quindicenne ha prima tolto il “follow” a Lulù e ha poi postato alcune storie su Instagram in cui si vede in compagnia di Federica, l’ex fidanzata di Manuel. La giovane era molto amata dalla famiglia Bortuzzo e con alcuni componenti, tra cui Kevin, ha mantenuto un bel legame che dura ancora oggi.

Al momento Lulù Selassié non si è ancora espressa sugli ultimi sviluppi: la 23enne ha confidato sui social network di aver trascorso la Pasqua proprio insieme a Manuel Bortuzzo. Giorni spensierati, pieni di amore e passione, che sembrano aver rinforzato ancora di più questa liaison.

Lucrezia si è detta più che mai convinta di quello che prova per Manuel ed è pronta a combattere contro tutto e tutti pur di difendere il suo sentimento. Dello stesso avviso sembra Bortuzzo che dopo qualche tentennamento iniziale si è scoperto più innamorato e coinvolto che mai.

Al contrario della famiglia Bortuzzo, i parenti di Lulù approvano in pieno la sua relazione con Manuel. Quest’ultimo è entrato fin da subito in sintonia con le sorelle e la madre della fidanzata, che l’hanno accolto a braccia aperte.