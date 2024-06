Bortone via da Rai 3? Che fine farà e chi potrebbe rimpiazzarla

Durante la serata di Domenica 16 giugno è andata in onda l’ultima puntata di Che Sarà?, il programma condotto da Serena Bortone ogni weekend su Rai 3. Già con la chiusura della trasmissione che precedentemente l’aveva vista protagonista – Oggi è Un Altro Giorno – si era intuito che la giornalista potesse essere non particolarmente gradita agli attuali dirigenti Rai. Poi, con quanto successo con il noto caso Scurati, si è praticamente avuta la certezza che fosse così. Proprio per questo, in molti dubitano che …Che Sarà? torni nella prossima stagione televisiva. Della stessa opinione è anche TvBlog, che ipotizza quale potrebbe essere il futuro dell’access prime time dei fine settimana di Rai 3 e quello della conduttrice stessa.

Ascoltando il discorso di chiusura di Che Sarà? fatto da Serena Bortone si fa presto a pensare che il programma non tornerà. Certo, c’è da dire che gli ascolti non hanno mai brillato. Essendo una fascia oraria difficile, in due giorni di programmazione ugualmente difficili, ottenere uno share di rispetto era un’impresa epica.

Proprio per questo, se andiamo ad analizzare i dati, vediamo che la trasmissione chiude con una media del 3,88% di share, percentuale che non fa trionfare Serena Bortone rispetto alla concorrenza. Poi, è indubbio che, in alcuni casi, gli ascolti si sono alzati, dimostrando che comunque il pubblico è affezionato al prodotto.

Ad esempio, l’ultima puntata, andato in onda lo scorso 16 giugno, ha ottenuto uno share del 6,12%, realizzando il record stagionale e battendo, di fatto, anche gli ascolti della puntata più discussa di Che Sarà?, quella del caso Scurati (4.86% di share).

Insomma, stiamo parlando di un prodotto che, anche se non ha mai brillato sotto il versante ascolti, è sicuramente stato in grado di coinvolgere il pubblico, scatenando discussioni sociali e politiche sui temi trattati. Discussioni che spesso si diffondevano anche nel corso dei giorni successivi alla messa in onda.

Stop a Che Sarà?: chi arriva e dove andrà Serena Bortone

Questo però, secondo TvBlog, non basta a far rinnovare Che Sarà? per una seconda stagione, considerando anche la posizione dei vertici Rai sul caso Scurati. Con tutta probabilità allora, il programma chiuderà, lasciando spazio a due titoli che i telespettatori di Rai 3 già conoscono.

Al sabato, a sostituire Serena Bortone, dovrebbe arrivare Peter Gomez con La Confessione. Per quanto riguarda la domenica invece, l’idea è quella di lasciare più spazio a Report, facendo allungare la durata del programma.

E la Bortone? Per lei ci sono nuove sfide all’orizzonte, molto probabilmente, sempre in Rai. Ricordiamo infatti, che Serena è una dipendente dell’azienda di Servizio Pubblico, con un contratto da caporedattore a tempo indeterminato. Nonostante questo però, TvBlog non esclude completamente la possibilità che la giornalista decida di migrare su altre reti, anche se – più volte – lei stessa ha ribadito la sua posizione di “soldato del Servizio Pubblico“.