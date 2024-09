Bortone in radio: il titolo del programma è una strigliata dalla Rai?

Mentre i palinsesti televisivi Rai sono stati presentati mesi fa e si preparano a partire, ancora molte incognite aleggiano attorno a quelli relativi alla programmazione radiofonica. Sicuramente, tra i programmi più attesi, c’è quello di Serena Bortone. La giornalista, dopo essere stata “cacciata” da Rai 3 è stata relegata a Radio 2 ma, dal giorno dell’annuncio di tale notizia, non avevamo avuto alcun dettaglio ulteriore su questa sua nuova avventura. Ora invece arriva Davide Maggio ad aggiornarci, rivelando titolo, temi e data di partenza del progetto radiofonico dell’ex conduttrice di Che Sara. Il nome dello show però, fa decisamente riflettere su una possibile frecciatina.

Serena Bortone non si lascia scalfire dalle ultime vicende che l’hanno coinvolta. Nonostante la bufera dietro il noto Caso Scurati e la cancellazione del suo programma su Rai 3, anche quest’anno la giornalista si è goduta le vacanze, tra relax e avventure oltreoceano.

Ora però, è tempo di mettersi nuovamente a lavoro. Su cosa? Beh, dopo vari rifiuti, la conduttrice ha optato per un progetto radiofonico, uno show fatto su misura in onda su Radio 2. Ebbene, così sarà.

A rivelarlo è stato Davide Maggio, pubblicando un retroscena che racchiude tutti i dettagli di ciò che presto ascolteremo. Come era facile immaginare, anche in radio Serena porterà la sua dialettica colta, ma anche la sua ironia.

Il programma avrà la durata di un’ora e sarà un’occasione per riflettere i fatti di attualità. La Bortone ne sceglierà uno di grande rilevanza insieme ad un altro meno noto e li commenterà. A farlo però, non sarà da sola. Con lei tutti gli ascoltatori che, da casa, potranno intervenire durante la trasmissione, diventando quasi i protagonisti.

Sulla carta, il progetto sembra interessante, apparendo come un’opzione più “libera” rispetto ad altre proposte fatte in passato alla presentatrice.

Il titolo-frecciatina

Ciò che però attira di più l’attenzione è sicuramente il nome. Il programma si chiamerà “5 in Condotta“, un titolo che fa riflettere.

Tenendo conto di tutto ciò che è accaduto negli scorsi mesi infatti, tale scelta non appare casuale. Sembra quasi che, con questo titolo, la Rai abbia voluto dare la batosta finale alla conduttrice, reputando il suo comportamento passato totalmente bocciato. Insomma, da 5 in condotta.

Così come riporta Davide Maggio però, non sappiamo se effettivamente ci sia un concreto riferimento al Caso Scurati. Di certo, risulta quasi impossibile non percepire il nome come l’ennesima strigliata da parte di Roberto Sergio e gli altri vertici.

In ogni caso, siamo curiosi di vedere di nuovo all’opera Serena Bortone, in un progetto che risulta praticamente inedito all’interno della lunga sua carriera. Allora, l’appuntamento con “5 in Condotta” sarà – a partire dal 16 settembre – dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18 su Radio 2.