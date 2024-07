Bortone rifiuta il programma: altra brutta pagina tv, cosa è successo

Un programma in cui non si può parlare di attualità e di politica? No grazie, meglio stare fermi. Sarebbe questo lo scenario che sarebbe stato presentato a Serena Bortone, la quale avrebbe deciso di rifiutare la trasmissione propostale dalla Rai per la prossima stagione. Anche perché la giornalista e conduttrice avrebbe odorato aria di trappolone. A raccontare il retroscena è Fanpage.it che ha spiegato di aver contattato fonti interne alla tv di Stato che gli hanno rivelato i dettagli della trattativa.

Si proceda con ordine: non è un mistero che Serena Bortone non sia mai stata simpatica alla nuova governance di Viale Mazzini. Lo si è capito chiaramente quando le è stato levato l’ottimo Oggi è un altro giorno per dirottarla su Rai Tre con CheSarà… Lo scorso aprile è poi scoppiato il caso dello scrittore Antonio Scurati, con la Bortone che si è scontrata frontalmente con l’azienda. Ebbene, si arriva ai giorni nostri.

Fanpage.it ha sostenuto che alla conduttrice sia stato proposto di fare un programma nel 2024/2025 su Rai Tre, nell’access prime time del sabato, fascia per nulla semplice in cui andare in onda. Ma ci sarebbe dell’altro: i vertici di Viale Mazzini avrebbero preteso che la giornalista nella nuova trasmissione non avrebbe dovuto occuparsi di politica e attualità. “Un’offerta che non si poteva accettare”, hanno riferito a Fanpage.it fonti interne Rai. Aria di trappola. Così le medesime fonti: “Un programma pensato per fare il 2% di share ed essere chiuso a gennaio”.

Serena Bortone senza programmi in Rai, cosa succede ora

Quindi? Serena Bortone è un’interna, vale a dire che è una dipendente Rai a differenza di altri suoi colleghi che lavorano a progetto. La tv di Stato presenterà i palinsesti della prossima stagione a breve, il 19 luglio. Bortone, salvo colpi di scena, non avrà alcuna trasmissione e dunque è probabile che resterà ferma ai box il prossimo anno televisivo. Ciò significa che sarà a disposizione dell’azienda, ma senza alcun programma da presentare. Una vicenda gestita male, un’altra brutta pagina televisiva.

Nel frattempo le sirene che la vorrebbero in trattativa con Discovery per approdare su Nove si stanno facendo sempre più rumorose. Fanpage.it ha chiesto direttamente alla giornalista se sta parlando con gli americani. Bortone ha smentito ogni tipo di contatto. Discovery, però, presenterà il suo palinsesto a settembre. Insomma, c’è tutto il tempo, laddove lo si voglia, di imbastire un dialogo e di provare ad arruolare la giornalista.