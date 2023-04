Bordata di Blanco a Laura Pausini: botta e risposta incandescente

Un acceso botta e risposta tra la cantante romagnola Laura Pausini e il rapper bresciano Blanco sta scuotendo il web in questi giorni. La cantante romagnola negli ultimi mesi ha festeggiato con i suoi fan 30 anni di carriera e ha appena annunciato l’inizio del nuovo tour 2023/2024, che la vedrà salire sui palchi più importanti del mondo.

Si tratta di un anno ricco di traguardi personali e lavorativi per l’artista che, durante un’intervista rilasciata a Radio Italia, avrebbe sottolineato le sue perplessità riguardo l’uso massiccio dell’autotune. “Devo dirlo, scusate, ma adesso cantano cani e porci. Ci sono nuovi ragazzi che lasceranno il segno, ma anche altri che dicono ‘cantiamo una canzone e diciamo delle parole’. E per me non è il modo giusto. Perché anche il nostro è un lavoro serio e merita rispetto.”

Durante l’intervista la cantante ha poi ammesso che sarebbe la stessa figlia Paola a cercare di convincerla ad ascoltare questa musica “moderna”: “Mia figlia ad esempio mi ha messo dei pezzi e mi ha detto ‘senti che bella questa qui’. Così io le ho detto ‘ma secondo te questo sa cantare? No, perché guarda che qui è tutto autotune’“.

La risposta di Blanco

Inutile dire che sono stati molti i giovani artisti che si sono sentiti toccati da queste dichiarazioni. Tra tutti chi ha voluto dire la sua sulla vicenda è stato Blanco. Il giovane cantautore, che negli scorsi giorni è stato al centro dei rumors per aver dedicato l’ultima canzone alla sua ex fidanzata, si è espresso sulle dichiarazioni della Pausini tramite un’intervista rilasciata ad All Music Italia. Il cantante, reduce dal successo del suo nuovo album “Innamorato”, ha così espresso il suo papere sulle dichiarazioni della cantante:

“Usiamo l’autotune come sfumatura, come un colore più moderno. Quindi devo dire che non sono d’accordo con Laura Pausini. La stimo ma su questa cosa la penso diversamente. Penso che nella Trap – dove si usa molto l’autotune – a volte gli artisti hanno più cose da dire rispetto a chi non lo usa. Magari le cose che canto io con l’autotune possono trasmettere più emozioni di alcuni colleghi che non lo usano. Io, per esempio, ascolto più volentieri Sfera Ebbasta. A me dà qualcosa in più uno Sfera nei suoi testi rispetto alla Pausini”

Dalle parole di Blanco è facile intuire come egli non sia in accordo con quanto dichiarato dalla stessa Pausini, aggiungendo come lui stesso invece preferisca ascoltare canzoni di Sfera Ebbasta anziché quelle della cantante romagnola. Una stoccata, anzi una bordata bella e buona.

Stando a quanto dichiarato dal rapper bresciano, infatti, le canzoni di Sfera sarebbero in grado di trasmettergli più emozioni di quelle della Pausini. Dichiarazioni che hanno aperto un vero e proprio dibattito tra due generazioni e stili musicali differenti: da un lato la storia della musica italiana degli ultimi anni e dall’altro la potenza del nuovo che avanza inarrestabile.

Per dovere di cronaca, c’è da dire che Laura Pausini ha anche specificato una cosa molto importante durante la sua intervista, riconoscendo come l’uso dell’autotune possa né togliere né aggiungere nulla, se non quella che è stata definita da Blanco come una sfumatura: “Alcuni cantano e usano l’autotune come strumento, come suono, non perché non sono intonati, infatti poi li vai a sentire e cantano davvero”.