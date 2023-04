Blanco, dedica all’ex nel nuovo disco. La fidanzata, nel frattempo…

Quest’oggi, venerdì 14 aprile, Blanco è tornato con un nuovo album, il suo secondo attesissimo progetto discografico intitolato Innamorato. Si tratta di una fatica discografica che arriva a circa un anno e mezzo di distanza dal fortunatissimo debutto di Blu Celeste, suo disco d’esordio che l’ha ufficialmente lanciato nel firmamento delle star più amate della musica italiana (soprattutto fra i giovanissimi).

Sono 12 le canzoni contenute in questo nuovo disco, compreso anche il chiacchieratissimo duetto con “sua maestà” Mina Mazzini, che insieme al cantante bresciano ha interpretato l’intenso pezzo Un briciolo di allegria. Tra i brani inclusi nell’album, ad ogni modo, c’è anche un altro pezzo che ha attirato molto la curiosità dei fan. La canzone in questione si chiama Giulia, che fa riferimento al nome della storica ex fidanzata del cantante, Giulia Lisoli.

Con quest’ultima è finita ufficialmente circa un mese fa, quando l’artista vincitore di Sanremo 2022 con Brividi (insieme a Mahmood) si è fatto vedere in una discoteca intento a baciare un’altra, la nuova fidanzata Martina Valdes. Non ci sono dubbi rispetto al fatto che questa canzone nello specifico sia dedicata alla ex, come d’altra parte ha confermato in forma ufficiale lo stesso Blanco tramite una nota ufficiale legata al disco resa disponibile dal suo ufficio stampa.

“Nato dopo l’esperienza sanremese dello scorso anno, e da allora rimasto invariato anche nel titolo, Giulia è un brano dalla struttura ciclica, con intro e ritornello finale giocati su piano e organo. Un po’ come chiudere il cerchio di un rapporto vissutointensamente.”

Ma Blanco, come anticipato, in questo momento non è single, ma è felicemente fidanzato. Come l’avrà presa, dunque, Martina Valdes questa scelta dell’artista di inserire un pezzo del genere? Può essere che la cosa le sia completamente scivolata addosso, visto che proprio mentre il disco usciva i due si sono mostrati più uniti che mai. Martina e Blanco sono apparsi in una serie di romantici scatti pubblicati sul profilo Instagram del cantante, impegnati in baci appassionati, coccole e risate complici. Non sembra dunque che il “fantasma” di Giulia a cui Blanco ha addirittura dedicato un intero brano abbia avuto effetti di sorta sulla solidità della coppia.

Il pezzo dedicato al caos di Sanremo

C’è un altro pezzo di Innamorato sul quale vale la pena di soffermarsi. Blanco ha infatti scritto e interpretato anche Sbagli, canzone con la quale si è rivolto ai fan dopo aver distrutto il palco del Festival di Sanremo 2023. Riguardo al significato della canzone, in conferenza stampa, Blanco ha commentato: