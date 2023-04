Blanco torna a parlare di quanto accaduto al Festival di Sanremo 2023, dove sul palco ha dato vita a una scena che ha generato non poche polemiche. Il rapper si sfoga su Vanity Fair, dove parla con tutta la sua sincerità, senza peli sulla lingua e senza trattenere il suo reale pensiero. Mentre lancia il suo nuovo album Innamorato, Blanco attacca la Rai. A detta sua avrebbero sfruttato la scena in cui ha distrutto le rose per avere un ritorno in termini di ascolti televisivi.

Sono trascorsi due mesi dalla 73esima edizione, vinta da Marco Mengoni, e ancora si parla della ormai famosa scena delle rose che ha visto protagonista Blanco, il quale oggi ha un’idea ben precisa:

“La cosa veramente brutta non è stata quella dei calci alle rose. Ma il fatto che loro – tanti di loro, escluso Amadeus, che è stato buono – hanno giocato su questo incidente che ha fatto una hype incredibile a Sanremo. Hanno pensato di più a buttare merda su un ragazzo di vent’anni. Però intanto hanno intanto mangiato su questa cosa”

Nessun problema con Amadeus, ma il cantante de L’Isola delle Rose sembra portare con sé una certa delusione verso la Rai, che a detta sua avrebbe mangiato “sulla scenata di un ragazzo per creare attenzione”, si legge su Vanity Fair. Subito dopo quanto accaduto a Sanremo, Blanco ha condiviso su Instagram una canzone intitolata Sbagli. Ebbene oggi racconta di averla scritta proprio “per chiedere scusa alle persone che si sono offese”. Detto ciò, ci tiene a fare una precisazione sul mondo della televisione: “Ma alla fine la verità è che in tv non puoi essere te stesso, non è che possiamo prenderci per il c**o”.

Non si ferma qui Blanco. Il cantante, che sul palco dell’Ariston nel 2022 ha trionfato con Brividi insieme a Mahmood, non trattiene il suo disappunto, anzi.

“Se uno mi dice: hai creato danni morali alle persone, io rispondo solo ma cosa diciamo? Era uscita la notizia che potevo andare in carcere da uno a cinque anni. Alla fine se succedesse davvero questa cosa, sarei contento perché almeno la gente vede quanto siamo indietro su questa cosa politicamente. Una roba assurda”

Il cantante di Mi fai impazzire si riferisce alle notizie che lo vedevano indagato dalla Procura di Imperia, accusato di danneggiamento. Un reato, questo, che legato all’’articolo 635b del Codice Penale. Il rischio è quello di avere una pena da uno a cinque anni di carcere. Per questo motivo, nel corso di questa intervista, Blanco cita questo dettaglio.

Blanco spiega cos’è accaduto sul palco di Sanremo

Quando gli viene chiesto di spiegare la sua versione dei fatti su quanto accaduto sul quel palco dove si è esibito come ospite, non si tira indietro. Blanco parla di “una roba assurda”. Il cantante racconta di aver segnato il problema legato all’audio nelle cuffie già durante le prove. Pare che di fronte alla sua segnalazione chi si occupa di queste complicazioni gli abbia assicurato che avrebbero risolto entro la puntata.

Ammette che quando si è esibito con il brano Brividi “tutto era più o meno normale”, sebbene all’inizio avvertiva “qualcosa di strano”. Ma quando è partita la canzone L’Isola delle Rose, Blanco ha sentito un rumore. Per questo motivo, ha tolto la cuffia. Dopo di che, a detta sua, avrebbe cercato di segnalare il problema.

“Ho guardato per chiedere aiuto, poi me la sono rimessa. Poi ho detto: non sento la voce, cosa che loro non hanno riportato perché sono dei paraculi. Anzi, mi hanno detto: vai avanti. Loro ti dicono: basta che alzi la mano e si rifà. Non è vero, ci sono i tempi televisivi, tante cose. È una stronzata. Ovviamente mi sono inca***to, mi è partita la brocca. Era già previsto che spaccassi le rose nella mia esibizione, ma non così, poi è scivolata di mano la situazione”

La situazione è sfuggita di mano a Blanco, come già si era capito. Oggi il cantante sembra proprio avere l’amaro in bocca per come la storia si è evoluta. Secondo quanto si legge su Repubblica, considera Sanremo “un capitolo chiuso”.