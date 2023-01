Tante gioie ma anche altrettanti dolori nella vita matrimoniale di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Più volte la coppia ha parlato pubblicamente dei problemi della figlia Silvia. Appena nata la piccola soffriva di una cardiopatia grave ed è stata operata subito dopo il parto. A causa di un’ipossia sopravvenuta a sette giorni dall’intervento, la primogenita del conduttore e dell’opinionista del Grande Fratello Vip ha riportato dei danni permanenti alle sue capacità motorie e la sua giovane vita è fatta di conquiste quotidiane.

Durante un’ospitata al programma Rai Belve, Sonia Bruganelli ha confessato che dopo la nascita di Silvia lei e Paolo Bonolis hanno vissuto un forte momento di crisi. La Bruganelli ha inoltre dovuto fare i conti con una crisi esistenziale che è riuscita a superare e a lasciarsi alle spalle solo successivamente grazie all’amore e alla presenza del marito.

Al settimanale F Sonia Bruganelli è tornata a parlare della questione, svelando come sta Silvia Bonolis:

“Non è stato facile, perché oltre alla sofferenza e alla preoccupazione c’era anche l’attenzione morbosa dei media nei nostri confronti. Per fortuna il tempo aiuta, e la cosa non si è rivelata quel dramma che sembrava all’inizio. Ora Silvia sta bene, lavora nella mia agenzia”

Silvia Bonolis oggi ha venti anni – è nata nel 2003 – e ha deciso di darsi da fare nella SDL, l’agenzia di casting che la madre Sonia Bruganelli ha aperto nel 2005 insieme al noto manager dei Vip Lucio Presta. Quest’ultimo – che va ricordato è pure il marito di Paola Perego – tre anni fa ha ceduto le sue quote della società a Paolo Bonolis.

La SDL si occupa di fare casting per diversi programmi tv, tra i quali Ciao Darwin e Avanti un altro portati al successo da Paolo Bonolis su Canale 5. Di recente la Bruganelli ha scelto Sophie Codegoni per il ruolo di Bonas nel game show di Mediaset.

Oltre a Silvia, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno altri due figli: Davide e Adele. Il conduttore Mediaset è in più padre di Stefano e Martina, nati dal precedente matrimonio con la psicologa americana Diane Zoeller. I due hanno reso nonni Sonia e Paolo di due nipoti: Theodor e Sebastiano.

Sonia Bruganelli ha fatto di tutto per rendere questa famiglia allargata complice e unita nonostante le distanze (i figli più grandi di Bonolis vivono in America). Sempre a F ha precisato:

“Anche se sono sempre stata in coppia, non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo. Se un giorno non dovessi più stare con Paolo, rimarrò comunque quella che va a trovare i suoi figli, Stefano e Martina, e i miei nipoti, perché li considero tali, a prescindere da lui”