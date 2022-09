Bonolis e Sonia sfottono Totti e Ilary e scoppia la polemica

Anche Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno commentato, con fare ironico e pungente, gli ultimi sviluppi sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Sull’account Twitter dell’opinionista del Grande Fratello Vip è apparsa una battuta sulla questione dei Rolex – i preziosi orologi che a detta del Pupone l’ex moglie gli avrebbe sottratto con la complicità dell’ex suocero – che però avrebbe infastidito qualcuno.

“Dopo la Guerra dei Roses abbiamo la Guerra dei Rolex cit. Paolo Bonolis”, ha scritto Sonia Bruganelli su Twitter riportando dunque una battuta divertente del conduttore Mediaset che, al contrario della moglie, è poco avvezzo ai social network. Tanti commenti, diverse risate da parte di chi ha letto il tweet, ma non è mancata qualche critica feroce.

“Badate al vostro matrimonio che sta incollato solo per questioni burocratiche!”, ha scritto un hater. Secca la replica di Sonia Bruganelli con tanto di faccine che ridono: “Impazzisco!!”. Si è dunque intromessa un’altra utente che ha scritto duramente: “Voi state insieme solo per convenienza, lo abbiamo capito tutti…”.

Un chiaro riferimento alla scelta di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli di vivere in due palazzi separati – ma comunicanti da una doppia porta con terrazzo – per preservare la propria indipendenza e regalare nuova linfa vitale al matrimonio. Matrimonio che va avanti dal 2002 e che è stato culminato dalla nascita di tre eredi: Silvia, Adele e Davide.

Pure in questo caso la moglie di Paolo Bonolis non è riuscita a restare in silenzio: “Ma per convenienza di chi? Se fosse reciproca convenienza (con tutte le accezioni del caso) a chi disturberebbe? A te?”. Molti si sono schierati dalla parte della Bruganelli, che tra l’altro non è la prima volta che commenta l’affare Totti-Ilary.

All’indomani dell’annuncio della rottura tra il Pupone e la Blasi Sonia Bruganelli aveva ribadito che qualsiasi parola spesa sulla vicenda sarebbe stata una ferita inferta ai figli, le vere vittime dell’intera faccenda e già alle prese con una situazione tutt’altro che facile.

In poche parole l’autrice e produttrice tv aveva invitato tutti a portare soprattutto rispetto nei confronti di Cristian, Chanel e Isabel, che non hanno ancora raggiunto la maggiore età.

Il primogenito, che sogna di affermarsi nel pallone come il suo celebre papà, ha soli diciassette anni mentre la secondogenita sedici. La piccolina di casa è arrivata invece nel 2016. A lungo si è parlato di un quarto figlio tra Totti e Ilary che però non è mai arrivato…