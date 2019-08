Boateng continua a ‘corteggiare’ Melissa Satta: regalo per la modella

Boateng continua a ‘corteggiare’ Melissa Satta anche dopo la ri-unione: il regalo per la modella

Ormai non è più un mistero che Melissa Satta e Kevin Prince Boateng siano tornati a fare coppia. Il calciatore e la modella, dopo aver vissuto un tempestoso fine 2018, periodo in cui il loro matrimonio è giunto al capolinea, sono ritornati in love. Ieri è arrivato il suggello definitivo della ri-unione: una bella foto assieme veicolata da entrambi sui loro profili social. In più il settimanale Chi li ha ‘pescati’ in Sardegna, al largo dell’isola Maddalena, in barca, mentre si coccolavano. Nel frattempo il calciatore continua a corteggiare Melissa, rendendosi protagonista di gesti romantici. L’ultimo è giunto nelle scorse ore ed è stato prontamente immortalato su Instagram dalla Satta.

Il calciatore ricopre di nuovo Melissa di rose

Boateng ha regalato a Melissa ciò che ogni donna desidera ricevere da un uomo: un bel mazzo di rose rosse. Rose rosse passione, da sempre simbolo di amore ardente e romantico. Tra l’altro, da quando i due si sono riavvicinati, non è la prima volta che lui la ricopre di fiori. Infatti era già capitato un mese fa circa, quando il ritorno di fiamma era nell’aria ma non ancora ufficiale. Il tutto era successo con la stessa dinamica di oggi, cioè con la Satta che tra le sue Stories Instagram faceva campeggiare i fiori, come ha fatto poche ore fa. Pare proprio che lo sportivo, che quest’anno è stato ingaggiato dalla Fiorentina dopo la recente parentesi con la maglia blaugrana del Barcellona, non voglia smettere di corteggiare la sua dolce metà ora che l’ha riconquistata.

Melissa e Prince, una storia lunga 8 anni

La favola d’amore dura da otto anni. Correva infatti il novembre del 2011, quando la coppia uscì allo scoperto. Cinque anni dopo, il 25 giugno 2016, si celebravano le nozze a Porto Cervo. Ma prima del matrimonio i due hanno dato alla luce il loro frutto d’amore, Maddox, nato il 15 aprile 2014 a Düsseldorf. A fine 2018 la cronaca rosa ha iniziato a raccontare di una forte crisi nella relazione. Crisi che è stata poi confermata tanto che i due si sono separati consensualmente nel gennaio 2019. Il tempo di una primavera da single e poi è stato di nuovo amore. Oggi più che mai.