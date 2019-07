Melissa Satta ricoperta di rose da Boateng: la reazione della modella

Melissa Satta ricoperta di rose rosse. Ora è ufficiale, con Boateng è tornata a fare coppia: il romantico gesto del calciatore e la reazione della modella

Era nell’aria il gran ritorno in love di Kevin Prince Boateng e Melissa Satta. Ora è arrivata l’ufficialità definitiva: il calciatore e la modella sono tornati a fare coppia. A provarlo un’Instagram Stories della sarda in cui è apparsa una cascata di rose rosse. Il tag non mente: le ha spedite Boateng. L’amore è dunque tornato più vivo che mai. Il gesto è particolarmente piaciuto a Melissa che ha reagito piazzando un bel cuore, segno che tutto sta tornando al proprio posto nella relazione. D’altra parte che il riavvicinamento fosse in corso e stesse prendendo il binario giusto, quello romantico, lo si era già intuito pochi giorni fa, quando i due sono stati paparazzati su uno yacht assieme al figlio Maddox.

L’inverno divide, l’estate riappacifica: sono tornati i ‘satteng’

La rottura tra Melissa e Boateng avveniva lo scorso inverno. Tutto sembrava irrimediabilmente precipitato. La Satta in quel periodo delicato era volata a Dubai con i parenti più stretti. Meglio staccare da tutto e da tutti per qualche giorno, rifugiandosi lontano a meditare e a ritrovare le forze per ricominciare. Nel frattempo Boateng era volato in Spagna, destinazione Barcellona. Scelta professionale, visto che nel club catalano ha trascorso la seconda parte della stagione calcistica 2018/2019. Poi, pochi giorni fa, il colpo di scena: l’ex velina e il calciatore sono riemersi assieme a bordo di uno yacht. Inizialmente qualcuno ha pensato a una ‘riunione’ vacanziera per il bene di Maddox ma senza ‘complicazioni’ sentimentali. E invece il sentimento c’è ancora, eccome…

Boateng e Melissa: paparazzate, appuntamenti e rose rosse

Che l’amore fosse tornato a bussare alla porta dei ‘satteng’ lo si è capito di recente. Oltre alle paparazzate sullo yacht, Melissa e Kevin hanno fatto campeggiare sui loro profili social delle foto tenere, al limite del romanticismo. “Date night with this one” che tradotto significa “Appuntamento con quest’uomo qui” ha scritto la Satta circa una settimana fa, immortalandosi con Boateng. Poi la cascata di rose rosse. Insomma, la coppia è decollata nuovamente: viva l’amore.