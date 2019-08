Melissa Satta e Boateng, foto spazza dubbi: l’amore non va in vacanza

Melissa Satta e Boateng, la foto spazza dubbi: l’amore non va in vacanza

Mancava un solo tassello per ufficializzare definitivamente il ritorno in love di Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Tassello che ora è arrivato: una bella foto di coppia con tanto di cuoricino. L’amore, per i due, non va in vacanza. Anzi, in questa rovente estate la modella e il calciatore hanno ricucito lo strappo che sembrava fino a qualche settimana fa impossibile da colmare. Ma le vie dei sentimenti sono infinite e dopo la bufera matrimoniale di fine anno, ecco che Prince e Melissa sono tornati a respirare aria romantica, zuccherina, da innamorati. Tutto è stato rimesso al suo posto, ogni dubbio relativo al non ritorno di fiamma è stato spazzato via.

Satta e Boateng: secondo atto d’amore

Satta e Boateng, secondo atto d’amore: che i due fossero tornati a fare coppia lo si era intuito da qualche settimana. A confermarlo le dediche melliflue che si sono scambiati di recente sui social e qualche istantanea con tanto di tag reciproco. Mancava soltanto un post che provasse in maniera definitiva la ri-unione. Ed eccolo arrivare sulla bacheca Instagram della modella: un’istantanea con al fianco Boateng, come ai vecchi tempi. Il medesimo scatto è stato rilanciato anche da Prince. Le bizze dell’amore sono lontane, ore è giunto il momento di riassaporare i dolci attimi tipici degli innamorati. Intanto i numerosi fan della coppia esultano e ricoprono lo sportivo e la showgirl di pensieri entusiasti.

La love story del calciatore e della modella: fidanzamento, nozze, separazione e ri-unione

La love story è decollata nel novembre del 2011, culminando con il matrimonio che si è celebrato il 25 giugno 2016 a Porto Cervo. Prima delle nozze, più precisamente il 15 aprile 2014, la coppia ha avuto un frutto d’amore, Maddox, nato a Düsseldorf. A fine 2018 la cronaca rosa inizia a raccontare di una forte crisi in corso nella relazione. Crisi che viene poi confermata tanto che i due si separano consensualmente nel gennaio 2019. Il tempo di una primavera da single e poi è di nuovo amore. Oggi più che mai.