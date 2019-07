Melissa Satta e Boateng, crisi superata: il dolce gesto del calciatore

Melissa Satta e Kevin Boateng galeotta fu la separazione

Dopo il ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, un’altra coppia che sta facendo sognare i propri fan è quella formata da Melissa Satta e Kevin Boateng. I due sono tornati insieme proprio qualche mese dopo aver annunciato la loro separazione. L’ex velina e il calciatore si erano sposati nel 2016 ma tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 si vociferava che fossero in crisi. Poi, durante la primavera era arrivata la conferma: Melissa e Kevin avevano deciso di separare le loro strade. I due, però, erano rimasti in buoni rapporti per il bene del piccolo Maddox, il figlio frutto del loro amore. Questa estate, però, le cose sono decisamente cambiate. Per la felicità di tutti, la modella e l’attaccante ghanese sono tornati a fare coppia, si sono goduti addirittura una seconda luna di miele e sembrano più innamorati che mai.

“Non c’è niente di più bello” il dolce commento di Boateng

E a dimostrazione che il loro amore è diventato ancora più forte ci sono i cuori e dolcissimi commenti che la coppia si scambia anche sui social. L’ultimo ad esempio è quello di Kevin Boateng che ha commentato una foto che ritrae la moglie e il piccolo Maddox con una frase bellissima affiancata da 3 cuori: “Non c’è niente di meglio”. Le parole del calciatore hanno emozionato davvero tutti, Melissa compresa. Insomma la crisi tra la Satta e il suo Prince sembra ormai un lontano ricordo. L’allegra famigliola adesso si sta concedendo una bella vacanza in Sardegna dove però Melissa pare avere anche degli impegni lavorativi. Tramite delle Instagram Stories l’ex velina ha annunciato ai suoi follower che stava posando per uno shooting.

Boateng, una marea di rose rosse per la sua amata Melissa

Per ritornare ad amarsi più di prima, Melissa e Boateng hanno dovuto partire da zero. I due, proprio quasi come una neo coppia, hanno incominciato a darsi degli appuntamenti, magari per condividere una cena insieme, oppure si sono concessi una romantica gita in barca. Ciò che ha stupito, però, è stato uno dei regali che il calciatore del Sassuolo ha fatto alla sua adorata moglie: una marea infinita di rose rosse, simbolo del grande sentimento che lo lega a lei.