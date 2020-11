Prime novità su Black Panther 2: cast, trama e inizio riprese iniziano a prendere forma. Non sarà facile trovare un modo per andare avanti senza T’Challa, il re del regno di Wakanda e il Black Panther interpretato da Chadwick Boseman. L’attore è scomparso nei mesi scorsi e non sarà assolutamente facile trovare un modo per giustificare la sua assenza. La produzione ha tutte le intenzioni di portare pieno rispetto all’attore scomparso, per questo è impensabile un recasting. I fan si sono opposti a questa idea, ma non è ancora detta l’ultima parola. T’Challa apparterrà per sempre a Chadwick Boseman, Wakanda quindi dovrebbe avere un nuovo re e di conseguenza un nuovo Black Panther.

Negli ultimi giorni si sono concentrate le news sul secondo capitolo sul supereroe della Marvel. Questo film farà parte della Fase 4 degli Avengers (potrete recuperare le prime tre in ordine cronologico) e le riprese sarebbero dovute già iniziare. L’uscita di Black Panther 2 era prevista infatti per il prossimo mese di marzo, ma per ovvi motivi tutto è stato rinviato. C’è stato un lungo tempo dedicato alla memoria di Boseman, che ha lasciato un vuoto enorme nel mondo Marvel e anche nel pubblico.

Ora però c’è una nuova data d’inizio riprese: Black Panther 2 aprirà il set a luglio 2021. Non saranno mesi facili in casa Marvel, visto che ci sono tanti film e serie tv in attesa di uscire. La pandemia da Covid-19 ha modificato anche tutti i piani sulla Fase 4 del MCU. Le riprese dovrebbero durare circa sei mesi, poi ci sarà il tempo per il montaggio e successivamente arriverà sul grande schermo. Ci sono anche anticipazioni sul cast di Black Panther 2. In queste ore è spuntato infatti il nome di un attore di Narcos che potrebbe interpretare il ruolo dell’antagonista.

Tenoch Huerta potrebbe quindi approdare nella saga dedicata a Black Panther. Nel cast sono stati confermati anche Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Winston Duke e Angela Bassett. Ovviamente i fan sono ansiosi di sapere se e chi sostituirà T’Challa nel secondo capitolo. Dando per scontato che non ci sarà un nuovo attore al posto di Boseman. Sono davvero moltissime le persone che non vogliono un recast, perché T’Challa appartiene a Chadwick e nessuno potrà mai confonderlo con altri.

Wakanda avrà però bisogno di un re e soprattutto gli Avengers avranno bisogno di un nuova nuova pantera nera. Ci sarà un nuovo Black Panther oppure qualcuno che il pubblico già conosce? C’è infatti chi sogna di vedere Shuri, la sorella di T’Challa, prendere il posto del fratello. D’altronde è lei che ha creato la potentissima tuta di Black Panther, sa come sfruttarne tutte le potenzialità. E soprattutto è un personaggio a cui non manca il coraggio e lo ha ampiamente dimostrato. Shuri ha avuto un ruolo fondamentale sia nel primo capitolo sia nei film sugli Avengers, per cui sarebbe una scelta più che plausibile.

Alcune indiscrezioni inoltre parlano di maggiore spazio per Shuri nella trama e di sicuro è un personaggio che al pubblico è piaciuto molto. C’è chi ha pensato a un possibile ritorno di Michael B. Jordan, che ha interpretato N’Jadaka, il cugino di T’Challa e Shuri. Lui è stato il cattivo nel primo film di Black Panther, ha fatto di tutto per impossessarsi del regno di Wakanda e ci è riuscito. Alla fine del primo capitolo però N’Jadaka è morto per mano dello stesso T’Challa, al culmine di una dura lotta tra i due.

Per alcuni appassionati del mondo Marvel, però, la scelta giusta per sostituire T’Challa sarebbe proprio riportare in vita N’Jadaka. Questo rimane un sogno di una parte del pubblico per ora, ma d’altronde non sarebbe impossibile trovare il modo per riportare in vita il personaggio di Michael B. Jordan. Sarebbe un evento non del tutto assurdo nel regno di Wakanda, insomma.