Bitter Sweet anticipazioni, Hakan scoperto: la polizia arresta tutti, Ferit trionfa

Anticipazioni Bitter Sweet, Burak scoperto da Asuman: Ferit e Nazli si scontrano con Hakan e Demet

A un certo punto di Bitter Sweet succederà l’impensabile perché la soap opera turca non ci aveva ancora abituato a sconfitte pesanti per Hakan e Demet, i due antagonisti che dall’inizio cercano di mettere i bastoni tra le ruote prima a Ferit poi alla sua storia d’amore con Nazli. A cosa facciamo riferimento? Al fatto che Burak, mandato da Demet nel ristorante di Nazli per spiarla, sarà scoperto da Asuman che dirà tutto a sua sorella e a Ferit; tutti i dettagli li trovate qui ma ora vi basti sapere che, una volta saputo tutto, i due innamorati si recheranno da Hakan e Demet per smascherarli e invitarli, non con le buone, chiaramente, a farsi da parte e a non ficcare più il naso nelle loro vite. Proprio durante questo scontro si sentirà Ferit dire ad Hakan di “prendersi i suoi uomini dalla polizia”.

Bitter Sweet anticipazioni: arrestati gli uomini di Hakan prima di un agguato a Ferit e Nazli

Sì, avete letto bene. Bekhir e Hakan, che intanto hanno già fatto uccidere due persone che li avrebbero potuti incastrare, avevano preparato un agguato per Nazli e Ferit; quest’agguato però finirà malissimo perché la polizia turca arresterà tutti, ed è proprio a questo arresto che Aslan farà riferimento parlando con un Hakan ignaro di quanto accaduto. A partire da questo momento nella soap opera di Canale 5 succederà davvero l’impensabile: Deniz tenterà il suicidio, Demet sarà costretta in casa da Hakan che nel frattempo minaccerà anche Nazli, e molto altro ancora. Vi conviene non perdervi insomma le puntate di agosto perché riservano tantissimi colpi di scena.

Puntate Bitter Sweet: le anticipazioni dalla Turchia

Cosa succederà a Deniz? Perché tenterà il suicidio? Sappiamo che è questo che vi ha colpito più di ogni altra anticipazione. Ebbene tutto dipenderà dalla storia d’amore di Nazli e Ferit ufficializzata dal matrimonio; il “fratello” di Aslan non riuscirà proprio a sopportare le tante attenzioni che i due si riservano e soprattutto la forza del loro legame anche dopo il fermo di Ferit, e in moto si lancerà a tutta velocità contro un tir. Trovate qui tutte le altre anticipazioni su Bitter Sweet.