Bitter Sweet, anticipazioni settimana 17-21 giugno: il grande e inatteso tradimento

Anticipazioni settimanali Bitter Sweet: distrutta la vita di Bulut

In questo post troverete le anticipazioni di Bitter Sweet sulla settimana che va dal 17 al 21 giugno: si tratta infatti di spoiler che non riguardano l’intera trama ma solo una parte, quella iniziale, che comunque ci ha già riservato non pochi colpi di scena. Nonostante il post sia incentrato solo sulle trame della settimana vi proporremo all’occasione degli approfondimenti su tutta la storia che riguardano puntate che vedremo verso la fine: abbiamo visto infatti le puntate turche di Bitter Sweet e siamo riusciti a capire con l’ausilio di alcuni traduttori cosa accadrà in futuro. Siete pronti? Veniamo subito alle anticipazioni settimanali.

Trame settimanale Bitter Sweet: il piano diabolico di Demet

Ci siamo lasciati con l’incidente dei genitori di Bulut che in realtà non è stato causale ma è stato organizzato da Hakan, e ci ritroveremo catapultati nella vita del ragazzino dopo la morte dei genitori in un mare di paure e di preoccupazioni per la paralisi che lo ha colpito. Mentre tutti cercheranno di rimettere assieme i pezzi delle proprie vite entreranno in scena con prepotenza due personaggi finora piuttosto marginali, la già citata Demet e il tristemente noto Hakan: saranno loro a chiedere l’affido di Bulut perché – come vi spieghiamo nel dettaglio qui – hanno un piano diabolico in mente.

Bitter Sweet anticipazioni: Ferit ordina a Nazli di uscire di casa

Ferit farà il possibile per ottenere l’affido di Bulut e chiederà a Nazli di restare in casa con il piccolino senza mai uscire, evitando di spiegare dettagliatamente però il motivo di una tale richiesta; solo in un secondo momento Ferit affronterà il problema spiegando alla cuoca aspirante ristoratrice cosa vogliono fare in realtà Hakan e Demet (peccato che non le dirà una cosa molto importante, e cioè che lui in passato ha avuto una storia con la donna, e questo non farà altro che scatenare molti dubbi in Nazli: trovate qui tutte le anticipazioni). All’inizio Nazli non capirà bene il problema e infatti cercherà di far divertire Bulut portandolo al cinema; il punto è che proprio in quel momento riceverà una chiamata dalla polizia perché sua sorella Asuman era stata beccata a rubare in un negozio; Nazli sarà costretta a porterà Bulut con sé e questo scatenerà l’ira di Ferit.

Puntate future Bitter Sweet: il grave tradimento di Asuman

Demet intanto farà il possibile per vedere Bulut e ce la farà approfittando sia del legame con Deniz sia dell’ingenuità di Nazli, questo non senza mandare ancora una volta su tutte le furie Ferit. Proprio mentre Ferit ed Engin giocheranno con Bulut Asuman si macchierà di una grave colpa fotografando un documento che Ferit teneva nascosto perché se fosse capitato nelle mani sbagliate avrebbe spinto il giudice ad affidare Bulut alla zia. Così infatti accadrà, e Nazli lo scoprirà solo molto dopo: trovate qui le anticipazioni dettagliate su come si evolverà il rapporto tra le due sorelle. La storia sarà incentrata soprattutto su Demet, Bulut e Ferit ma non pochi momenti saranno dedicati anche a Fatos ed Engin che sembrano cotti l’uno dell’altra.

Trame future Bitter Sweet: Bulut affidato a Demet e Hakan

La settimana si concluderà con l’affido di Bulut a Demet e con Ferit costretto a vedere suo nipote solo a casa della donna. Demet cercherà di convincere anche Nazli a restare a lavorare a casa sua dopo averla vista alle prese con il piccolino: la cuoca entrerà in crisi e si prenderà un giorno per riflettere, e la sua decisione sarà tutt’altro che attesa. Tutte le altre anticipazioni di Bitter Sweet le trovate qui, dalle settimanali alle turche.