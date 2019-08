Biondo, lo sfogo in Francia: “Non sono una macchina”, Rudy lo appoggia

Amici di Maria De Filippi, il successo di Biondo continua

Sono passati diversi anni dalla partecipazione di Biondo ad Amici di Maria De Filippi e bisogna dire che il cantante ne sta facendo di strada, a dispetto di tutti coloro che credevano sarebbe sparito di lì a poco; questo non può che farci piacere, a prescindere dalla musica e dal progetto discografico che l’ex concorrente di Amici porta avanti, perché non c’è niente di più bello che vedere un ragazzo realizzare pian piano i suoi sogni con il pubblico che gli è vicino da anni. E non si tratta – come senz’altro saprete – di una cosa scontata perché molti degli ex concorrenti dei talent show, anche alcuni vincitori e cantanti un tempo amati, sono scomparsi dalla scena e si sono dedicati ad altro (senza rinunciare tuttavia alla propria passione, perché quella per fortuna resta a prescindere da chi e come ti segue).

Biondo determinato: “Non sono solo una macchina”

Proprio recentemente Biondo ha scritto un lungo post su Instagram in cui ripercorre il tempo passato dalla sua partecipazione ad Amici e si dice felice per i traguardi raggiunti: “Oggi – queste le parole dell’ex di Emma Muscat a commento di una foto che lo ritrae con lo sguardo fisso verso la Torre Eiffel – è uno dei miei primi giorni off dall’inizio dell’estate e finalmente ho avuto modo di riflettere e fare una mini pausa. È stato bello ricordare a me stesso che non sono solo una macchina che produce musica e ora sarà ancora più bello iniziare questo nuovo capitolo”. In effetti le vendite del singolo Japan1ce stanno andando bene, e Biondo non può chiedere niente di più a questa caldissima estate. Il suo percorso ovviamente non si fermerà qui, e a dirlo è stato proprio lui.

Rudy Zerbi commenta le parole di Biondo: l’incoraggiamento del prof

“Sono ancora molto ispirato – ha aggiunto successivamente –, sto scrivendo un nuovo album, lavorando a progetti cinematografici e soprattutto non ho mai perso di vista chi sono e da dove vengo. Preparatevi perché la nuova stagione sarà un vero e proprio lusso, le chiacchiere stanno a 0 e metteranno sempre in discussioni i miei metodi, ci ho fatto l’abitudine. Ma il viaggio continua, il viaggio non si è mai fermato perché ho sempre la stessa fame di 5 anni fa, credetemi”. A commentarlo, anche Rudy Zerbi che dopo essersi fatto notare per un gesto tenerissimo nei confronti di Alberto Urso qualche tempo fa adesso ha voluto scrivergli un messaggio fatto di sole emoticon con il bicipite che ovviamente indicano forza e coraggio. Staremo a vedere a questo punto quali saranno le prossime mosse di Biondo. Curiosi? A voi il post: