Biondo, la nuova vita dopo Emma Muscat: “Fra le mani occasione importante”

La vita di Biondo dopo la rottura con Emma Muscat

Biondo ed Emma Muscat si sono lasciati ma hanno deciso di restare amici e di continuare ad avere un buon rapporto nonostante tutto. Questo importante cambiamento era già avvenuto qualche tempo fa quando i due si lasciarono per la prima volta, ma oggi la situazione sembra destinata a non cambiare. È solo un bene che sia Biondo sia Emma abbiano deciso di restare in rapporti civili perché in fondo portare rancore causa solo altra sofferenza e inoltre nel loro caso specifico c’è una carriera da portare avanti. E – come ben sapete – occasioni come questa non capitano a tutti; a sottolinearlo è stato proprio Biondo in alcune sue recenti Instagram stories.

Biondo pronto per un nuovo pezzo estivo: il cantante determinato

“Sei una persona fantastica, educata e gentile – queste le parole di un follower –. Non cambiare mai”. Ai complimenti Biondo ha risposto sostenendo l’importanza di saper sfruttare questo periodo favorevole cogliendone al meglio i frutti: “In questo momento – ha scritto l’ex di Emma – ho fra le mani una delle occasioni più importanti della mia vita”. Nonostante la rottura insomma Biondo continua a guardare la futuro con ottimismo e determinazione, con gli occhi di sa cosa vuole e con lo spirito di chi vuole farcela; non per niente rispondendo a un altro fan sempre su Instagram ha detto che il nuovo pezzo estivo uscirà prima di quanto ci si aspetti. Una bella notizia, no?

Emma Muscat, la vita va avanti dopo Biondo

Anche per Emma la vita va avanti e c’è tutta una carriera ancora da costruire; l’ex di Amici continua a postare foto dei momenti più belli della sua giornata e sembra che la rottura con Biondo non abbia fatto danni. Un comportamento maturo quindi da parte entrambi, a cui auguriamo grandi successi!