Bianca Guaccero secondo figlio? Jonathan punzecchia, lei reagisce così

Figlio in arrivo per Bianca Guaccero? Jonathan la confonde a Detto Fatto

Bianca Guaccero ha una figlia di nome Alice, nata dal suo precedente matrimonio col regista Dario Acocella. Questa bambina avrà presto un fratellino o una sorellina? Jonathan ha cercato di trarre qualche informazione in più sulla vita privata blindatissima della conduttrice: ogni volta cerca di scoprire se il suo cuore ha cominciato a battere per qualche uomo e quali sono i suoi progetti futuri da condividere con una persona speciale. Bianca, utilizzando l’arma dell’ironia, riesce sempre a eludere le domande mettendo su dei siparietti spassosi assieme allo stilista alla continua caccia di gossip.

Nessun fidanzato nella vita di Bianca Guaccero? Jonathan indaga

A Detto Fatto, Jonathan ha una rubrica con cui tratta i gossip più scottanti e particolari che riguardano le celebrità di tutto il mondo e, tra un Vip e un altro, trova sempre dello spazio per fare delle domande piuttosto esplicite alla padrona di casa, che non appare mai infastidita, ma ironizza ogni volta. Come ha fatto quest’oggi quando lo stilista le ha parlato dell’eventualità di avere in futuro non solo un altro fidanzato ma anche dei figli. Qual è stata la risposta della Guaccero dopo le curiosità sorprendenti sul suo décolleté?

Detto Fatto oggi, futuro televisivo e figli di Bianca Guaccero: la reazione divertente della conduttrice

Jonathan le ha chiesto: “Tu riesci a vedere cosa succederà fra dieci anni? Sarai ancora su Rai 2 a Detto Fatto? Sarai fidanzata? Avrai altri figli?”. Bianca Guaccero, allontanandosi dalla sedia confusa per la mole di domande su futuro e vita privata, ha risposto in questo modo: “Mi sta venendo l’ansia, ehi! Andiamo avanti. In questo momento vedo solo te, Jonathan”. Meglio non pensarci per il momento! Se dovesse avere un altro figlio, sicuramente non nasconderebbe la gravidanza al suo pubblico, col quale ha un rapporto speciale e nei suoi confronti si dimostra sempre per quello che è, in ogni suo aspetto: l’abbiamo vista persino arrabbiarsi per dei pettegolezzi su lei e Stefano De Martino!