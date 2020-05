Bianca Guaccero ritorna a Milano, rapporti con la figlia: “Presto…”

Detto Fatto ritorna con Bianca Guaccero: la conduttrice presto a Milano per le nuove puntate

Bianca Guaccero ritornerà a Milano per Detto Fatto. Quando? Non c’è ancora una data ufficiale, ma è chiaro che rivedremo la conduttrice in Tv molto presto. Lo ha fatto ben intendere con l’ultima diretta Instagram di Pronto Detto Fatto: ha spiegato che non è assolutamente vero che il suo programma è stato cancellato o che lei ha rifiutato di prenderne di nuovo il timone. Bianca sarà presente per il terzo anno consecutivo nella trasmissione di Rai 2 e ha rassicurato tutti i suoi fan che, su Instagram, hanno mostrato tutta la loro felicità per la notizia.

Bianca Guaccero figlia: “Per noi mamme è più difficile”

Programmazione di Detto Fatto confermata e Bianca Guaccero ha aggiunto su Instagram: “Sì, ritornerò a Milano. Ho passato la quarantena con mia figlia. Grazie per il messaggio che mi hai scritto ieri, ho dimenticato di risponderti. Per noi mamme è più difficile”. Queste invece sono state le parole di Gianpaolo Gambi (confermato assieme a Jonathan Kashanian a Detto Fatto): “Io non ho figli, ma posso capire quanto sia difficile in questo periodo per chi ha figli”.

Ritorno di Bianca Guaccero in Tv e grande preoccupazione

Bianca Guaccero ha rassicurato tutti: tornerà in Tv molto presto. Ecco come ha concluso la diretta di oggi: “Vi dico che ci vediamo presto… e non aggiungo altro! Vi voglio bene”. Pochi giorni fa, la Guaccero ha però spiegato di essere molto preoccupata: “Ma solo io sono spaventata per la fase due? Solo io ho capito che cambia poco e niente? Solo io penso ancora che bisognerebbe uscire per necessità e non per andarsi a fare una passeggiata al mare o il caffè al bar o ai giardinetti? Fatemi capire perché evidentemente non ho afferrato. Anche io vorrei presto tornare alla normalità, ma penso che questa sia una fase molto delicata e che ci voglia un grande buon senso”.