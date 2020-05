Jonathan Kashanian aiuta ragazzo che vive per strada: “Famiglia lo cerca”

Giornata atipica per Jonathan Kashanian di Detto Fatto: l’incontro con un ragazzo che vive da 6 anni per strada a Milano

Jonathan Kashanian, quest’oggi, ha incontrato un ragazzo che ha destato il suo interesse. Ha documentato la storia di un giovane che vive per strada da 6 anni, chiedendo ai suoi follower di aiutarlo a trovare lavoro e spiegandogli quanto sia importante indossare la mascherina in tempi di Coronavirus. Una storia che ha sorpreso lo stilista di Detto Fatto e che ha avuto un rivolto inaspettato questa notte: l’intera famiglia del ragazzo sardo lo sta cercando da molto tempo… aveva perso ogni traccia di lui, sapeva solo che attualmente si trova a Milano.

Il nobile gesto di Jonathan Kashanian: ecco cos’ha fatto

Jonathan di Detto Fatto (confermato per la prossima stagione del programma) ha raccontato attraverso Instagram: “Sono al supermercato, con la mascherina, tutto in regola e ho incontrato un ragazzo senza mascherina. Gli ho chiesto: ‘Ma perché non metti la mascherina?’. Lui dice che è un tipo strano e che vive per strada. Vive da 6 anni per strada e ha il sorriso e qualche soldino per andare al supermercato. Lui vive a Milano, se qualcuno vuole offrirgli lavoro, mi contatti. Non mi va che lui viva 6 anni per strada”.

Jonathan Kashanian: “La famiglia lo cerca da tempo… e se ha dei problemi?”

Mentre Bianca Guaccero si è sfogata su Instagram con un lungo post, Jonathan Kashanian si è attivato per questo ragazzo incontrato in un supermarket milanese: “Ho trovato delle soluzioni: un’amica delle elementari mi ha scritto che lei ha un’azienda che trova lavoro e ha tanti dipendenti che lavorano nei supermercati o lavano i piatti”. E poi il colpo di scena: “Lui è della Sardegna. I tatuaggi e le cose che ha li ha fatti prima. Quello che voi non sapete è che adesso mi è arrivato il messaggio di qualcuno che lo conosce e che lo cerca da tanto tempo! O sono tutti pazzi che mi prendono in giro… Un messaggio shock! Ho fatto una carrambata! Avete visto che ho fatto bene a ficcare il naso? Lì vedevo che c’era bisogno di dare una mano, ma non mi era chiaro come. La famiglia lo sta cercando… e se ha dei problemi?”.