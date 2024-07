Bianca Berlinguer balla con Malgioglio. Video surreale, delirio social

Si è chiusa ieri la prima edizione di E’ Sempre Cartabianca, il programma che ha sancito l’arrivo in Mediaset di Bianca Berlinguer. La giornalista, pur cambiando emittente, non ha cambiato se stessa. Lo stile di conduzione è rimasto quello di sempre e neanche ospiti fissi, rubriche e studio sono stati rivoluzionati. D’altronde, con un titolo del genere, non poteva essere altrimenti. Nel corso dell’ultima puntata, la Berlinguer ha intervistato anche Cristiano Malgioglio che, ovviamente, ha mostrato tutta la sua esuberanza. Durante l’ospitata infatti, l’iconico paroliere ha trascinato la giornalista “in pista”, facendola scatenare in un ballo.

A conti fatti possiamo dire che la scelta di passare da Rai a Mediaset si è rivelata vincente per Bianca Berlinguer. La giornalista ieri sera ha chiuso il suo E’ Sempre Cartabianca festeggiando i successi ottenuti nella prima serata di Rete 4. Ad accompagnarla, come sempre, c’era Mauro Corona, presenza fissa della trasmissione, indipendentemente dalla rete su cui va in onda.

Tra gli ospiti dell’ultima serata poi, la Berlinguer ha invitato anche Cristiano Malgioglio. Il cantante e giudice di Tale e Quale durante l’intervista ha discusso di attualità e politica, commentando la classe dirigente e le affermazioni del Generale Vannacci sulla comunità LGBTQ+.

Come prevedibile però, durante la sua ospitata non sono mancati momenti esuberanti. Tra questi, ce n’è stato uno che sicuramente non lascia indifferente il pubblico.

Il tutto è accaduto nel corso dello scambio di battute tra la presentatrice e il paroliere. Durante l’intervista infatti, nello studio ha iniziato a risuonare “Fernando“, uno dei singoli di Cristiano Malgioglio.

E’ stato proprio in quel momento che il cantautore ha preso per mano Bianca Berlinguer, convincendola a ballare il brano con lui. La giornalista ha subito assecondato Cristiano e i due si sono scatenati.

La scena è surreale e inaspettata, ma sicuramente mostra il saper mettersi in gioco della conduttrice. Ovviamente, il momento è presto andato virale sui social, dove gli utenti hanno ironizzato e commentato quanto accaduto. Così, la Berlinguer per qualcuno diventa “epica“, qualcun altro pensa che sarebbe stata una perfetta concorrente di Ballando con le Stelle, se fosse rimasta in Rai. Un account poi, scioccato dalla scena, allude alla somiglianza con l’imitazione di Virginia Raffaele, accompagnando il video con una descrizione epica: