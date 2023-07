Bianca Berlinguer, quanto la paga Mediaset: cifra da capogiro

Quello dell’addio di Bianca Berlinguer alla Rai dopo 34 anni, con conseguente passaggio a Mediaset, è stato uno degli argomenti più discussi delle ultime settimane. La conduttrice aveva motivato la decisione attraverso due interviste, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa. Dagospia, nelle ultime ore, ha pubblicato quelli che sembrerebbero essere i dettagli del contratto di Bianca Berlinguer con l’emittente milanese.

Bianca Berlinguer-Mediaset: le voci sul possibile contratto

Sembrerebbe che l’accordo tra la conduttrice e Mediaset preveda un contratto da 600 mila euro, definito da Dagospia come equivalente a quello di un direttore di telegiornale. Ci sarebbe di più, perché sembrerebbe che Bianca sia riuscita anche a far assumere due collaboratrici a Mediaset a tempo indeterminato. Quelle riportate sono delle semplici voci, che al momento non hanno trovato alcuna conferma effettiva.

L’addio di Bianca Berlinguer alla Rai: i momenti salienti

Tra Bianca Berlinguer e la Rai qualcosa non stava funzionando e lo si era capito nella giornata del 3 luglio, quando l’ad Roberto Sergio annunciò che Cartabianca, in quel momento, non era in palinsesto. Poco dopo arrivò l’ufficialità del suo addio e, l’indomani, venne presentata da Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe condotto la trattativa in prima persona e in modo segreto, riuscendo nello sgarbo alla Rai.

Tra le motivazioni che avrebbero spinto Bianca Berlinguer a lasciare Viale Mazzini dopo oltre un trentennio, si era parlato di presunti mal di pancia dovuti alla concorrenza di Rai 1 e Rai 2. Ad ogni modo, fu la stessa conduttrice a fare chiarezza sul suo addio nel giro di qualche giorno, attraverso le interviste sopra citate. Berlinguer ne approfittò per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, rievocando il periodo in cui era direttore del Tg3 con Matteo Renzi Presidente del Consiglio.

Bianca spiegò, ad esempio, di aver ricevuto alcune garanzie da Pier Silvio, garanzie che non c’erano più rispetto al ruolo e allo spazio affidati dalla Rai al suo programma. L’ex conduttrice di Cartabianca, in questa sua nuova avventura nell’emittente milanese, sarà presto alla guida di Stasera Italia su Rete 4, per poi avere anche un programma in prima serata, sempre sulla stessa rete, in onda il martedì.