Bianca Atzei e Jonathan hanno litigato: la prova in diretta tv a Detto Fatto

Cosa è successo tra Jonathan e Bianca Atzei: imbarazzo a Detto Fatto

Che fine hanno fatto Bianca Atzei e Jonathan Kashanian? Dopo l’Isola dei Famosi 2018 i due erano diventati inseparabili e si parlava addirittura di qualcosa di più di una semplice amicizia. Da mesi, però, la cantante e l’esperto di costume hanno smesso di mostrarsi insieme. Una scelta non condivisa con il pubblico anche se molto probabilmente cela un brutto litigio. A provarlo l’imbarazzo di Jonathan a Detto Fatto: davanti ad una foto di Bianca l’israeliano si è praticamente ammutolito. Ma partiamo con ordine: tutto è accaduto nella quotidiana rubrica di Jonathan, quella dedicata alle classifiche dei vip nel programma pomeridiano di Rai Due. Venerdì 25 ottobre la classifica riguardava gli uomini più bassi dello showbiz italiano. In lizza pure Max Biaggi, il noto motociclista che ha avuto una turbolenta relazione con l’Atzei. Jonathan stava parlando delle donne alte di Max – da Anna Falchi a Eleonora Pedron – quando la regia ha mostrato uno scatto dello sportivo in compagnia di Bianca. Una scelta inaspettata, che ha infastidito parecchio l’ex vincitore del Grande Fratello.

Jonathan imbarazzato davanti alla foto di Bianca Atzei a Detto Fatto

“Ma cosa c’entra questa foto ora? Stavo parlando delle donne alte con cui è stato Max Biaggi e tra queste non rientra Bianca”, ha detto piuttosto scocciato Jonathan Kashanian a Detto Fatto. Il 38enne ha poi smesso di parlare, mettendo in difficoltà la padrona di casa Bianca Guaccero, che ha provato a capire di più sulla vicenda. “Ma non eravate amici?”, ha chiesto timidamente la Guaccero, ricordando proprio il bel rapporto nato in Honduras tra l’Atzei e Jonathan. “Non voglio parlare di queste cose, sono troppe personali”, ha replicato seccato Jonathan, che non ha voluto rivelare di più ma ha chiesto scusa alla conduttrice pugliese e al pubblico. Dunque, il mistero rimane ma sembra proprio che questa bella amicizia sia ormai morta e sepolta.

Oggi Bianca Atzei è fidanzata con Stefano Corti, l’inviato de Le Iene

L’ultima apparizione pubblica di Bianca Atzei e Jonathan Kashanian insieme risale allo scorso maggio, al matrimonio di Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Subito dopo la cantante sarda si è fidanzata con Stefano Corti, l’inviato de Le Iene del quale oggi è innamorata persa. Forse questa nuova relazione ha allontanato Bianca da Jonathan? Si attendono risposte!