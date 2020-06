Benji e Fede, rapporti oggi: cosa succede davvero? Ultima reunion

Benji e Fede oggi: com’è il loro rapporto? Ultime notizie

Benji e Fede non sono più ufficialmente un duo. Hanno preso strade differenti per sperimentare nuova musica, per cercare di creare qualcosa di inedito, per dimostrare che anche presi singolarmente sono dei validi cantanti e musicisti. Una scelta, questa, fatta di comune accordo. Sì, perché a legarli c’è sempre una sana amicizia. Nonostante siano stati ricamati gossip su gossip sulla loro amicizia naufragata e su presunti litigi, Fede e Benji non si sono assolutamente allontanati, al contrario: ogni volta colgono l’occasione per passare del tempo insieme, come è successo oggi; i due hanno realizzato diverse Instagram stories e un video con cui hanno annunciato un importante evento per tutti i loro fan. Di che si tratta? Del concerto dell’Arena di Verona! È stato spostato al 2021 e sarà l’ultima volta in cui i due compariranno insieme. Prima di questo grande avvenimento musicale, i due potrebbero sorprendere con nuovi brani da cantanti solisti: Benji è già al lavoro!

Gossip Benji e Fede: spazzano via i pettegolezzi con video e frasi

Per spazzare via quei pettegolezzi secondo cui i loro rapporti si sarebbero inesorabilmente incrinati, Benji e Fede hanno pubblicato delle storie su Instagram in cui si abbracciano e scherzano come non mai; in una, Benji ha aggiunto: “Ci diamo ancora i limoni!”. Beji ha voluto far ascoltare al suo amico l’ultimo pezzo che ha scritto e che potrebbe essere l’apripista del suo disco da solista. Un nuovo percorso artistico e grandi cambiamenti anche per quanto riguarda il look: Benji ha deciso di tingersi i capelli di un colore molto acceso! Un periodo d’oro, per entrambi, anche sul versante sentimentale: Benji ha un legame speciale con Bella Thorne (la sua fidanzata) mentre Federico Rossi è felicemente fidanzato con Paola Di Benedetto. Si era detto che queste ragazze sarebbero state capaci di allontanare i due, ma è stato prontamente chiarito tutto.

News Benji e Fede sul concerto all’Arena di Verona: ecco quando si farà

Quest’oggi Benji e Fede hanno fatto anche un annuncio importante attraverso il loro profilo Instagram ufficiale (quello del duo), riguardante un evento che i fan aspettano da tempo, ormai. Ecco cos’hanno detto: “Abbiamo una bellissima notizia! Finalmente è ufficiale, la nuova data del nostro concerto evento all’Arena di Verona sarà il 3 maggio 2021!”. Un video-messaggio, questo, che ha fatto sperare i fan: in tantissimi credono che, prima o poi, nascerà un nuovo sodalizio artistico; ma entrambi sono stati molto chiari: “Non vediamo l’ora di vedervi, non mancate perché sarà l’unico nostro evento di reunion dopo lo stop”. Non esisterà più il duo Benji e Fede… almeno per questa annata!