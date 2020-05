Benjamin Mascolo capelli verdi e nuovo tatuaggio: interviene Marco Carta

Cambio look di Benjamin Mascolo: una nuova svolta, dopo la rottura artistica con Federico Rossi

Benjamin Mascolo non è nuovo ai cambi di look. Questa volta, però, è stato davvero drastico! Dopo la fine del sodalizio artistico – ma non dell’amicizia – con Federico Rossi, ha deciso di tingersi i capelli di verde, innescando una reazione a cascata tra i suoi fan, che si sono fatti sentire su Instagram, proprio sotto alla foto pubblicata dal chitarrista. A voler dire la sua, anche Marco Carta, cantante che ha un bel rapporto con Benji e che è pronto a ritornare sulla scena musicale dopo una pausa dettata dall’emergenza Coronavirus.

Capelli Verdi Benji e tatuaggio numero 7: la foto social

Benjamin, consapevole del drastico cambio di look (anche Irama non ha scherzato per nulla!), ha scritto su Instagram: “Sorry, mum”. Non pochi sono stati coloro che hanno apprezzato i suoi capelli verdi, ma ci sono stati tanti fan che hanno subìto uno shock: “Ma che hai fatto?”; “Ditemi che è photoshoppata, vi prego”; “Sembri un evidenziatore”. I fan hanno notato che, sul viso del chitarrista, è comparso un nuovo tatuaggio: il numero “7”. Cosa potrebbe significare? Ad apprezzare tutto questo cambiamento, Marco Carta, che gli ha scritto: “Ah ah, f..o! Ciao, Ben”.

Vita privata Benji e Fede: ultime notizie

Molti, nell’ultimo periodo, si sono chiesti se le rispettive fidanzante di Benji e Fede (Bella Thorne e Paola Di Benedetto) abbiano influenzato lo scioglimento dei due, i quali hanno dato una precisa risposta: “Quando io e Benji abbiamo deciso di prendere strade separate – ha detto Fede al settimanale Grazia –, la mia ragazza era nella Casa del reality, non sapeva nulla. Inizialmente è rimasta un po’ scioccata, poi ha capito che siamo due persone intelligenti e sapremo come muoverci”.