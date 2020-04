Benji e Fede: Bella e Paola influenti sulla separazione? Parlano i cantanti

Benji e Fede: Bella Thorne e Paola Di Benedetto hanno influito sulla separazione? E cosa ne pensano? Parlano Mascolo e Rossi

Da quando hanno scalato le classifiche musicali, Benji e Fede si sono trovati più volte il gossip alle calcagna. Oggi Mascolo è felice al fianco di Bella Thorne, Rossi di Paola Di Benedetto. A proposito di compagne, qualche spiffero della cronaca rosa ha sussurrato che sulla separazione artistica del duo modenese avrebbero in qualche modo potuto influire le fidanzate. Dunque? Come stanno le cose? C’è del vero o sono solo chiacchiere? Seconda opzione: intervistati dal settimanale Grazia, Benjamin e Federico hanno dichiarato che sia l’attrice statunitense sia la vincitrice del Grande Fratello Vip 4 non hanno in alcun modo influito sull’addio artistico. Anzi, entrambe tifavano per un proseguo dell’avventura. E invece…

Paola e Bella Thorne, ecco cosa pensano dello scioglimento di Benji e Fede

Bella Thorne e Paola c’entrano con lo scioglimento? “Niente”, ha affermato Rossi. “Quando io e Benji abbiamo deciso di prendere strade separate, la mia ragazza era nella Casa del reality, non sapeva nulla. Inizialmente è rimasta un po’ scioccata, poi ha capito che siamo due persone intelligenti e sapremo come muoverci.” Ha fatto eco Mascolo: “In verità le nostre relazioni ci hanno solo dato l’effetto collaterale di ancora più visibilità e successo: il gossip non va di pari passo con la musica. Non l’abbiamo cercato, ma è innegabile che aiuti.” E la Thorne? Cosa ha detto? “Bella mi ha detto: ‘Sei pazzo! Che cosa fai?’. Lei è molto concentrata sul business: una pausa significa non avere entrate per un po’, ma la mia è una scelta consapevole dei rischi. Le ho risposto: ‘Non preoccuparti. Ci penso io'”.

Rossi e Mascolo: il 5 maggio uscirà il libro Naked

Il 5 maggio uscirà Naked, il libro scritto a quattro mani dai due cantanti. Nel testo sarà spiegato dettagliatamente il motivo dello scioglimento. Mascolo ha fatto delle anticipazioni, dicendo che umanamente è rimasto un gran legame con Rossi ma che sia lui sia l’amico erano in cerca di nuovi stimoli professionali. Da qui la scelta di separarsi. Benjamin ha inoltre dichiarato di aver fatto il primo passo verso l’addio artistico e che Rossi ha sposato la sua idea, dopo averla ascoltata.