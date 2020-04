Benji e Fede parlano dell’addio: il primo passo lo ha fatto Mascolo

Benji e Fede si aprono sulla separazione artistica. L’intervista: è stato Mascolo a fare il primo passo. Una ri-unione in futuro? “Nulla è per sempre”

Benji e Fede si sono detti addio professionalmente ma non umanamente. Il fatto è noto: meno noto il motivo che ha portato allo scioglimento del duo. Sarà spiegato tutto per filo e per segno in ‘Naked’, il libro scritto a quattro mani da loro stessi in uscita il 5 maggio. Nel frattempo i due cantanti si sono confidati in una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, dando delle anticipazioni e narrando come sono giunti alla scelta di dirsi addio dal punto di vista musicale. A fare il primo passo è stato Benjamin Mascolo che ha riferito all’amico e sodale Federico Rossi la voglia di fermarsi…

Benjamin Mascolo sullo scioglimento del duo: “Quando lo ho detto a Fede è stato d’accordo”

Chi per primo ha parlato all’altro di separazione? “Si è trattata di una cosa reciproca, ma sinceramente io ne sentivo il bisogno. Una cosa psicologica, credo”. A parlare è Bejamin che aggiunge: “Volevo staccare la spina, siamo stati nel frullatore per anni e non ci rendevamo conto di tante cose. Fede, quando gliene ho parlato, è stato d’accordo”. Mascolo tiene a precisare che a livello umano la stima e l’amicizia sono intatte. E il libro? Da che cosa nasce? Stavolta prende parola Rossi: “Siamo arrivati a un punto in cui volevamo parlare di cose che non erano mai emerse nella nostra carriera . Ci siamo voluti aprire, come una sorta di liberazione, di sfogo.” Gli fa eco Benji: “Ci siamo tolti un peso”.

Benji e Fede non chiudono a una possibile re-union musicale

Un giorno potrebbe tornare il duo? “Nulla è per sempre. Quando avremo voglia di ricominciare dovrà venire da dentro. Non volevamo avere pressioni di alcun tipo, perché poi entrano in ballo contratti e robe del genere”, ha concluso Mascolo.