Benji e Fede confessioni: liti, separazione, soldi, Bella, Paola, depressione

News Benji e Fede: i cantanti hanno litigato? Da cos’è partita la separazione

L’ultima intervista di Vanity Fair a Benji e Fede ci permette di capire molto di più sul passato, sul presente e sul futuro dell’ex famosissimo duo che – come ben sapete – si è separato scatenando curiosità in molti e rattristando i fan di sempre. L’intervista è incentrata sull’autobiografia biografia Naked che uscirà il 5 maggio per Mondadori Electa ma proprio perché di autobiografia si tratta le curiosità sui due cantanti, Federico Rossi e Benjamin Mascolo, non potevano che essere tantissime. Benji ad esempio ha spiegato chiaramente che sono ancora molto amici e che questa separazione ha rafforzato il rapporto: “Da quando abbiamo iniziato questo periodo di stop – si legge nell’intervista rilasciata a Stefania Saltalmacchia –, la nostra amicizia ne sta guadagnando perché non sentiamo più la pressione di lavorare insieme”. Nessuna lite dunque: “Era nell’aria da un bel po’ – ha spiegato Federico – l’idea di allontanarci da quel velo di pressione che abbiamo iniziato a sentire da giovanissimi. Un giorno eravamo in studio, ci siamo messi a parlare, Ben me l’ha detto e ci siamo subito trovati d’accordo”.

Benji e Fede, il futuro e le paure: i cantanti guardano avanti

Qualcuno ha ipotizzato che lo strappo sia dovuto a una questione di guadagni e più in generale ai soldi ma Benjamin ha precisato che i fatti stanno diversamente, come del resto si legge nell’autobiografia, dov’è scritto che “chi crede sia una questione di soldi non ha capito un ca…o”. Il cantante parlato piuttosto di trovare la propria strada: “La cosa importante – ha precisato – è fare qualcosa che si ama davvero. Darsi un obiettivo di vita, credere in qualcosa, avere voglia di trovare la propria strada”. La pandemia ha purtroppo stravolto i piani ma questo non ha riempito di paure i due cantanti, anzi lo stesso Benji ha spiegato che a suo avviso “La paura è controproducente […] La paura ti fa chiudere in te stesso invece dobbiamo metterci in gioco tutti quanti […] La paura ci sarà sempre ma bisognerà guardarla in faccia e convivere”. L’intervista è molto lunga e i cantanti hanno parlato di tutto con continui riferimenti alla loro biografia, anche dell’amore.

Gli amori di Benji e Fede, il rapporto con Paola Di Benedetto e Bella Thorne

Ricordiamo al riguardo che Fede è fidanzato con Paola Di Benedetto, vincitrice del Grande Fratello Vip 4, mentre Benjamin ha un rapporto molto chiacchierato con Bella Thorne. La distanza al momento non ha creato problemi a nessuno dei due perché Benjamin ha spiegato che “adesso la situazione è indubbiamente più difficile […] la viviamo con positività, ci sentiamo ogni giorno in videochiamata”; Federico si è mostrato altrettanto speranzoso: “Quando ci rivedremo il nostro rapporto si sarà […] fortificato”. Bellissime le parole che Benjamin ha usato sul suo rapporto con la Thorne: “Devi trovare – ha spiegato – una persona che ti piace ma dopo devi costruire con lei ed è un lavoro costante. Immagino che vada fatto anche dopo 20 anni, dopo 50 anni di matrimonio. Devi lavorare e metterti al servizio dell’altra persona. Questo è quello che ho imparato sull’amore”.

Il passato di Federico Rossi e la depressione: “Forse sarei crollato del tutto”

Infine alcune riflessioni su ciò che è stato difficile rivelare in Naked, e a questo punto a prendere la parola è stato Federico: “Quando parlo della depressione, delle crisi che ho avuto, e poi quando racconto della smisurata foga successiva che mi ha fatto andare oltre […] Quando esci da un periodo di disagio dove sei stato giù a livello psicologico, è un po’ come se iniziassi a correre sull’asfalto dopo che hai arrancato per lungo tempo sulla sabbia. Sei in grado di correre sempre più forte finché non ti scontri con una realtà che ti scappa dalle mani. A me è successo. Sono sprofondato”. Federico deve tanto al suo rapporto con Benji e forse è proprio grazie alla musica e a questo duo che lo ha accompagnato per tutto questo tempo che è riuscito a superare la morte del padre e della nonna: “Sono convinto che se non avessi avuto ‘Benji e Fede’, se non fosse stato il periodo più bello della nostra carriera, forse sarei crollato del tutto”. Un’intervista che vi consigliamo di recuperare sul sito di Vanity Fair e un’autobiografia che dovete leggere assolutamente!