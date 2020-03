Benjamin Mascolo: “Solo io e Bella. Lei e altre donne? Mentalmente aperto”

Benjamin Mascolo smentisce la relazione poliamorosa con Bella Thorne: “Cerco di essere meno geloso”

La relazione tra Benjamin Mascolo e Bella Thorne ha da sempre catturato l’attenzione di moltissimi, sin da quando la loro storia è venuta allo scoperto nell’estate del 2019. A suscitare interesse è la bises.sualità dell’attrice americana, dichiarata più volte in più occasioni: ciò ha inevitabilmente esposto la coppia all’attenzione dei fan e media. Il modenese, cantante del duo musicale Benji e Fede, ha sempre dichiarato di essere molto fiero dell’orientamento intimo della sua compagna. Solo nelle ultime ore, però, Benji ha chiarito una volta per tutte il rapporto con la Thorne, smentendo di avere un rapporto poliamoroso con l’attrice. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha raccontato l’artista.

Benji chiarisce tutto: “Siamo solo noi due ma sono aperto mentalmente”

Qualche settimana fa, il duo modenese ha annunciato la fine del loro sodalizio musicale, gettando nello sconforto moltissimi fan. A rassicurarli ci hanno pensato proprio i diretti interessati che hanno assicurato di essere già a lavoro su nuovi progetti ma ognuno per la propria strada. Poche ore fa, Mascolo ha deciso di rispondere ad alcune domande dei followers su Instagram dove ha dichiarato che, nonostante la scelta di interrompere la collaborazione con Fede, saranno sempre legati da una profonda amicizia. In seguito, alcuni fan hanno chiesto come procedesse la sua storia d’amore con Bella Thorne e cosa ne pensasse della loro storia poliamorosa. Quindi il cantante ha voluto chiarire una volta per tutte: “Sfatiamo questa leggenda, io e Bella non siamo in una relazione poliamorosa. Siamo fidanzati solo io e lei ma sono aperto mentalmente quando si tratta di lei e altre donne. Cerco di essere meno geloso”.

Anche Bella conferma: “Solo con Ben”

Pochi mesi fa, fu l’attrice a tornare sull’argomento e, in un’intervista per Cosmopolitan, dichiarò quale fosse la sua posizione sentimentale. “Solo con Ben, non sto vedendo nessuna ragazza“. Tempo prima, infatti, l’attrice scatenò il gossip pubblicando una foto sui social che la ritraeva in dolci effusioni con un’altra donna.