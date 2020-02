Benji e Fede si sciolgono: all’Arena di Verona l’ultimo concerto insieme

Perché Benji e Fede si separano: cosa è successo tra Benjamin Mascolo e Federico Rossi

Benji e Fede hanno deciso di dividersi. Come un fulmine a ciel sereno, i musicisti hanno dato l’annuncio sui rispettivi canali social, dove sono stati presentati anche gli ultimi progetti insieme. Una notizia che ha letteralmente sconvolto tutti i fan di Benjamin Mascolo e Federico Rossi, tra gli artisti più amati tra i giovani. A quanto pare, come si legge nel lungo comunicato postato dai due, Federico e Benji hanno deciso di prendere strade separate per ritrovare se stessi e non continuare a vivere la vita professionale e privata come un’unica unità. Prima dell’addio definitivo, però, non mancheranno gli ultimi lavori in coppia: ci sarà il libro Naked – in tutte le librerie da marzo – e il concerto all’Arena di Verona in programma il prossimo 3 maggio. Che, almeno per ora, sarà l’ultimo concerto di Benji e Fede.

Benji e Fede si dividono: l’ultimo messaggio arrivato come un fulmine a ciel sereno

“Il 3 maggio, chiuderemo questa fase della nostra vita. Leggendo questo libro avrete capito che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile ma anche intensa e faticosa. «Non so come fate a fare questa vita», ci dicono qualche volta gli amici. La verità è che non avremmo potuto fare altro. Solo che non puoi vivere perennemente a duecento all’ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin“, hanno scritto Benji e Fede su Facebook e Instagram.

A marzo uscirà Naked, l’ultimo libro insieme di Benji e Fede prima dell’addio

“Abbiamo scritto questo libro perché sentivamo di doverlo spiegare a tutti coloro che hanno creduto in noi, per far comprendere meglio la nostra scelta. Abbiamo sempre condiviso tutto, sin dall’inizio, ed era giusto farlo anche ora. NAKED, dal 17 Marzo in tutte le librerie, vi racconteremo tutti i retroscena della nostra vita in questi anni, e perché abbiamo deciso che, per ora, l’Arena di Verona sarà il nostro ultimo concerto. Non è stata una scelta facile, vi vogliamo bene”, hanno aggiunto Benji e Fede, che come coppia hanno pubblicato ben quattro album di grande successo.

Benjamin Mascolo pronto per l’America, Federico Rossi resta in Italia?

Ad oggi non si conoscono i progetti personali di Benjamin Mascolo e Federico Rossi. Per il primo non è da escludere un futuro negli Stati Uniti, visto il legame con Bella Thorne, attrice e cantante che frequenta ormai da un anno. Federico, impegnato con Paola Di Benedetto, potrebbe invece restare in Italia e dare il via ad una carriera da solista. Chissà… lo scopriremo solo vivendo!