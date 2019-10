Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati? Le parole dell’attrice

Benjamin Mascolo e Bella Thorne stanno ancora insieme

È bastato un post di Bella Thorne per creare il caos tra le fan di Benjamin Mascolo e gli esperti di gossip. L’ex stellina Disney ha pubblicato su Instagram un selfie e la scritta “done with you”, ovvero “ho chiuso con te”. L’americana non ha chiarito a chi fosse riferita tale didascalia e in molti hanno ipotizzato ad una rottura con l’artista italo-australiano. Ma nelle ultime ore Bella ha smentito i recenti pettegolezzi, chiarendo che con l’amico e collega di Federico Rossi procede tutto a meraviglia. I due stanno insieme dalla scorsa primavera e nonostante un rapporto a distanza non facile sono molto uniti e complici.

Bella Thorne parla della relazione con Benjamin Mascolo

“Le cose tra di noi sono fantastiche: io e Ben siamo davvero felici”, ha puntualizzato Bella Thorne a Entertainment Tonight. “Verrà a Los Angeles la prima settimana di novembre e sarà divertente. Ora è impegnato in Italia con la promozione del suo nuovo album. Stiamo lavorando entrambi molto e per di più in luoghi diversi”, ha aggiunto. Dunque, procede tutto a gonfie vele tra Bella e Benjamin, che in passato ha amato l’attrice di Un Medico in Famiglia Demetra Avincola.

Benjamin Mascolo e la relazione poliamorosa con Bella

Benjamin Mascolo e Bella Thorne vivono un rapporto a tre, che coinvolge anche una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo. Una relazione amorosa che non disturba l’artista italiano, che ha ammesso di recente: “Bella è la donna più intelligente e mentalmente aperta che io abbia mai incontrato nella mia vita”.