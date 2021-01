Benedetta Rinaldi, pancia gonfia dopo il parto: “Ho la diastasi addominale”

Benedetta Rinaldi una mamma come tante. La giornalista e conduttrice televisiva ha raccontato a Ok Salute il problema, comune a molte donne, sorto dopo la prima gravidanza: la diastasi addominale. Ovvero l’allontanamento dei muscoli addominali retti, quella specie di due colonne che percorrono il centro dell’addome dallo sterno al pube. In parole povere la Rinaldi sembrava incinta pure a mesi di distanza dal parto e ancora oggi, dopo due gravidanze, la sua pancia continua ad apparire gonfia e dura.

L’inestetismo è sorto dopo la prima gravidanza, quella risalente al 2015, del primogenito Edoardo. All’inizio la diretta interessata non si era preoccupata del problema visto che il ginecologo di fiducia l’aveva rassicurata. Del resto il rilassamento dell’addome è una condizione fisiologica dopo una dolce attesa ed entro un certo periodo il ventre torna al suo posto. Ma a distanza di mesi quel gonfiore non è mai passato e la Rinaldi, soprattutto quando mangiava carboidrati, si sentiva ancora più pesante.

A Ok Salute Benedetta Rinaldi ha raccontato:

“Mi accarezzavano la pancia e si congratulavano per il prossimo bebè in arrivo. Oppure mi facevano saltare la coda alla cassa perché pensavano che fossi in dolce attesa. Gesti di cortesia che avrei accolto con piacere se solo avessi aspettato davvero un altro figlio. La mia pancia non è più ritornata come prima”

Ulteriori accertamenti hanno dunque constatato che si trattava di diastasi addominale. Un problema al quale nulla valgono alimentazione corretta o intense sedute di fitness. Tale problematica si risolve solo ed esclusivamente con un intervento chirurgico. Intervento necessario anche per risolvere pure conseguenze importanti visto che la diastasi addominale, oltre a creare un disagio estetico, può arrecare a lungo andare danni importanti alla schiena.

Al momento, però, Benedetta Rinaldi non si è ancora sottoposta a questa operazione. La giornalista non voleva lasciare il primogenito Edoardo figlio unico e nel 2019 è rimasta incinta per la seconda volta della piccola Elisabetta. Per ora Benedetta, che è sempre molto attenta alla prevenzione, ha preferito rimandare l’appuntamento in sala operatoria perché molto presa dagli impegni in tv.

La vita privata di Benedetta Rinaldi

Benedetta Rinaldi è sposata dal 2014 con Emanuele, un imprenditore romano. La coppia ha due figli: Edoardo, 5 anni, ed Elisabetta, che sta per compiere un anno. La Rinaldi, ex volto di tante edizioni di Unomattina, è stata tagliata fuori ingiustamente dalla Rai per un breve periodo. Da settembre 2020 è tornata in tv, al timone di Elisir (Rai Tre) con Michele Mirabella.