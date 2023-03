Questa sera 17 marzo è andata in onda su Rai 1 la seconda delle quattro puntate del nuovo show di Loretta Goggi, “Benedetta Primavera”. La cantante si metterà nuovamente in gioco in questo secondo appuntamento tra numeri musicali, dialoghi, sketch, nuove imitazioni (imiterà nuovamente la Regina Elisabetta d’Inghilterra) e diverse sorprese. Tra gli ospiti troviamo Ambra Angiolini, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bianca Guaccero, Morgan e Flavio Insinna e Amanda Lear. Proprio l’ospitata di quest’ultima ha attirato particolarmente l’attenzione degli spettatori. La Goggi, accompagnata dai comici Luca e Paolo, ha annunciato l’entrata della diva, che si è esibita sulle note di “I love you baby”, prima di lasciarsi andare ad una chiacchierata insieme alla padrona di casa. Proprio durante la divertente intervista, la musa di Salvador Dalì ha parlato senza freni di alcune sue colleghe, tra cui Alba Parietti e Simona Ventura.

Loretta Goggi e Amanda Lear hanno cominciato l’intervista parlando della straordinaria carriera della cantante, che ha ammesso di aver puntato molto sulla “provocazione” agli inizi, che l’ha aiutata a spiccare il volo in Italia. Dopo aver mostrato un video in cui la Lear parlava della conduttrice in un vecchio programma, Amanda si è poi lasciata andare a dei commenti su una delle vallette di quella trasmissione, ovvero Alba Parietti. “Avevo una valletta che si chiamava Alba Parietti. Ragazza molto bella, intelligente, ma come valletta era negata”, ha detto la francese senza peli sulla lingua. Dopodiché, non si è risparmiata e ha lanciato una bordata ad un’altra ragazza che aveva lavorato al programma in questione, ovvero Simona Ventura. “Poi ha vinto Simona Ventura e con i soldi si è fatta la prima rinoplastica”, ha detto tra le risate. Infine, la divertente chiacchierata si è conclusa con un meraviglioso duetto delle due che hanno cantato “Cocktail d’amore”.

Amanda Lear contro Simona Ventura e Alba Parietti

Insomma, come suo solito, Amanda Lear non ha avuto problemi a dire tutto ciò che pensava, anche opinioni non propriamente ‘richieste’. Per ora, ne la Parietti ne la Ventura hanno commentato l’intervento della diva a “Benedetta primavera“. Tuttavia, entrambe le showgirl sono molto attive sui social e non si sono mai nascoste dietro un dito quando si trattava di rispondere ad una qualsiasi polemica o attacco. Per questo, molti stanno aspettando solamente la replica delle due donne. In ogni caso, il pubblico del web si è detto molto divertito del siparietto di Amanda, di cui hanno apprezzato la graffiante sincerità.