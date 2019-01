Benedetta Mazza e Stefano: amore o amicizia? Verità a Pomeriggio 5

Benedetta Mazza parla di Stefano Sala a Pomeriggio 5: la verità sulla vacanza insieme

Negli scorsi giorni si è parlato davvero molto di Benedetta Mazza e Stefano Sala. I due sono finiti al centro dell’attenzione a causa di alcune Instagram Stories. Gli ex gieffini sembravano infatti aver deciso di trascorrere alcuni giorni insieme sulla neve. Inutile dire che i fan del Grande Fratello Vip hanno iniziato a pensare ad un possibile fidanzamento. Oggi viene finalmente a galla tutta la verità. Dopo la meravigliosa esperienza vissuta nella Casa più spiata d’Italia, tra la dolcissima bionda e il bellissimo modello le cose non sono affatto cambiate. A quanto pare, tutto è rimasto tale e quale a ciò che abbiamo visto all’interno del reality-show condotto da Ilary Blasi.

Pomeriggio 5, Benedetta Mazza chiarisce la situazione con Stefano Sala: niente amore dopo il GF Vip

Benedetta ha rivelato a Barbara d’Urso che tra lei e Stefano non è cambiato assolutamente nulla. I due sono ancora solo amici e sarà il tempo a rivelare loro se è il caso di far accendere la fiamma che tutti speravano si accendesse all’interno della Casa. Per quanto riguarda la vacanza in montagna, la Mazza ha chiarito di essere stata in compagnia di Sala e non solo. I due si sono recati sulla neve insieme ad altri amici in comune, tutti appartenenti alla stessa agenzia. Insomma, nessuna fuga d’amore per i due ex gieffini.

Stefano Sala ancora diviso tra Benedetta e Dasha? Parla la Mazza a Pomeriggio 5

Stefano al momento non ha ancora chiarito del tutto la sua situazione sentimentale. Il modello ha dichiarato che quando avrà le idee chiare sarà il primo ad aggiornare i suoi innumerevoli followers. Intanto, anche la Mazza ha rivelato che non sa come stiano realmente le cose tra Sala e Dasha e che per saperlo non si può far altro che chiederlo ai diretti interessati e non certo a lei.