Benedetta Mazza da concorrente del Gf Vip a cantante: il nuovo progetto

By

Benedetta Mazza si da al canto: l’ex gieffina sta lavorando ad un nuovo singolo

I fan di Benedetta Mazza potrebbero presto vedere la loro beniamina vestire i panni della cantante. La modella, come ha fatto intendere lei stessa sui suoi social, pare star lavorando ad un nuovo progetto musicale. A tal proposito, ad oggi, poco è stato rivelato. Da quello che abbiamo capito, tuttavia, Benedetta sembra essere alle prese con l’incisione di un nuovo singolo, un brano inedito cantato da lei in persona. Di essere un’amante della buona musica l’ex concorrente del Grande Fratello Vip lo ha sempre fatto intendere e, forse, adesso Benedetta ha solo scelto una strada professionale che le permetta di andare incontro alle sue vere e profonde passioni.

Benedetta Mazza dopo il Grande Fratello Vip diventa cantante? I fan sui social entusiasti

Il video di Benedetta Mazza mentre canta quello che, presumibilmente, sarà il suo primo inedito come cantante, è stato oggi postato da una pagina fan a lei dedicata. La stories, poi, è stata ripubblicata dall’ex gieffina sul suo profilo Instagram e, in questo modo, tutti quelli che la seguono sono venuti a conoscenza di questo suo nuovo progetto. Le persone che l’hanno conosciuta e supportata al Grande Fratello Vip sono rimasti entusiasti della notizia. Questi, stando ai primi commenti lasciati sui social, non vedono l’ora di ascoltare il nuovo brano di Benedetta.

Benedetta Mazza dimentica Stefano Sala con Dani Osvaldo? Le ultime news

Di Benedetta Mazza dopo il Grande Fratello Vip se ne è parlato sopratutto per via della sua particolare amicizia con Stefano Sala. I due, che avevano molto legato all’interno del reality, hanno continuato a frequentarsi anche fuori ma le loro strade, alla fine, si sono divise. Stefano è tornato insieme alla fidanzata Dasha e Benedetta, stando alle ultime indiscrezioni riportate dal settimanale Spy, pare essersi avvicinata di nuovo al suo ex Dani Osvaldo.