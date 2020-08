Benedetta Mazza si è fidanzata: l’ex gieffina ritrova l’amore con Omar

Benedetta Mazza è di nuovo fidanzata. L’amore è tornato a bussare alla porta della bellissima e biondissima ex gieffina, già conosciuta dal pubblico televisivo per il ruolo di Professoressa all’Eredità. Benedetta è stata tra i protagonisti della terza edizione del Grande Fratello Vip, in cui è stata al centro dell’attenzione per la sua amicizia con Stefano Sala. Tra i due sembrava esserci qualcosa di più di una semplice amicizia nella Casa, al punto che la relazione tra il modello e la sua fidanzata Dasha era in bilico. Alla fine però Stefano si è rivelato innamoratissimo della sua Dasha, ha deciso non solo di amare lei e stare al suo fianco ma di sposarla e allargare la famiglia. Da poco infatti i due sono diventati genitori del piccolo Damian, ma anche la Mazza è andata avanti con la sua vita. Oggi infatti Benedetta Mazza fa coppia con Omar e sui social si mostrano insieme, felici e sorridenti.

Benedetta Mazza fidanzata con Omar: foto e cuori su Instagram, i due fanno sul serio

Tra loro la relazione deve essere nata da poco, ma l’intesa sembra essere già forte. Adesso si stanno godendo dei giorni insieme nella magica atmosfera di un lago. Non hanno intenzione di nascondersi, ma per vedere delle loro foto insieme dovrete scovarle tra le stories. Qui ci sono cuori e sorrisi, ma non sono mancati anche i baci. Insomma, la relazione è più che ufficiale e non sono solo voci! 29enne di Milano, nato da madre italiana e padre egiziano, Omar è un pugile nonché artista e ha trovato un modo per unire le sue passione: dipinge quadri prendendoli a pugni. Esatto, avete letto bene: intinge i guantoni nella pittura e poi boxa con la tela. Ma il suo nome non è noto solo per la sua arte, perché è stato a lungo legato a una famosa cantante…

Benedetta Mazza e Omar insieme: lui è l’ex fidanzato di Nina Zilli

Omar è l’ex fidanzato di Nina Zilli: sono stati legati a lungo e la loro storia è finita lo scorso dicembre. In quello stesso periodo, Benedetta era stata pizzicata insieme a un giovane attore. Oggi però c’è spazio solo per l’altro nelle loro vite e gli ex rappresentano il passato: tra Benedetta Mazza e il fidanzato Omar sarà amore vero?