Benedetta Mazza derubata: “All’interno i miei averi”, lo sfogo e l’accaduto

Grande Fratello Vip, Benedetta Mazza derubata: il racconto dell’episodio su Instagram

Non è stata sicuramente una bella giornata, quella di ieri, per Benedetta Mazza che sebbene dopo il Grande Fratello Vip non sia più al centro del gossip come un tempo continua comunque a riscuotere un certo successo presso i fan e ad essere quindi molto seguita. A farcelo capire era stata proprio lei che in un primo momento aveva allarmato i suoi follower su Instagram, salvo poi tranquillizzare tutti e spiegare cosa le fosse accaduto esattamente. Di cosa parliamo? Benedetta Mazza è stata derubata mentre era in viaggio e a quanto pare non è riuscita più a recuperare i suoi bagagli.

La confessione di Benedetta Mazza: “Prendo tutto con filosofia”

“Sono montata su un Italo – queste le sue parole su Instagram – con due valigie […] e c’era pure un beauty, oltre che la mia borsa… […] Insomma ve la faccio breve… mi hanno rubato la valigia… che guarda caso aveva all’interno buona parte dei miei averi […] Io prendo tutto con filosofia anche se i miei migliori auguri vanno a quest’infelice persona che spero che con borsa e scarpe possa campare almeno altri cento anni”. In effetti pare proprio che l’ex gieffina, chiacchieratissima per la sua infatuazione ai tempi del Grande Fratello Vip per Stefano Sala, recentemente sposatosi in gran segreto con Dasha, non abbia risentito molto del furto: basti pensare che nelle storie successive ha invitato tutti a iscriversi alla sua beauty community senza menzionare più l’accaduto. Una reazione forse un po’ troppo zen per molti, visto il contenuto dei bagagli; in queste circostanze però si sa che ognuno reagisce a suo modo.

Le ultime news su Benedetta Mazza

E non sono stati neanche pochi i contenuti che la Mazza ha pubblicato su Instagram dopo il furto: tutti parlano d’altro e non menzionano minimamente quanto le è capitato; in un post di circa mezzora fa ha citato ad esempio un pensiero e si è detta felice di “essere stata autentica” sempre. Visto il fattaccio, non si può dire che tutto è bene quel che finisce bene ma di certo per la Mazza non si è trattato di una catastrofe.