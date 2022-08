Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati per la seconda volta. Sabato 20 agosto la coppia è convolata di nuovo a nozze dopo il sì segreto e piuttosto intimo che si sono concessi qualche settimana fa a Las Vegas. Il nuovo matrimonio è stato celebrato nella tenuta dell’attore a Savannah, in Georgia. Per l’occasione Jennifer ha sfoggiato una creazione di Ralph Lauren (con velo lungo sei metri). Ben Affleck ha indossato una giacca bianca con pantaloni scuri.

Il dress code dell’evento era proprio il bianco: tutti gli invitati sono stati “obbligati” ad indossare qualcosa di chiaro. Una scelta che va contro le regole del galateo nuziale, secondo il quale gli ospiti di un matrimonio non devono mai indossare abiti e completi bianchi per non oscurare la sposa, che deve essere l’unica a sfoggiare questo colore. Ben e Jennifer hanno però deciso di organizzare un party sopra le righe e sicuramente indimenticabile.

Tra gli invitati erano presenti Matt Damon – migliore amico di Ben Affleck – e il regista e sceneggiatore Kevin Smith. Presenti pure tutti i figli degli sposi. Affleck è padre di tre ragazzi – Violet, Seraphina e Samuel – avuti dall’ex moglie Jennifer Garner mentre JLo è mamma dei gemelli Maximilian ed Emme, nati dal matrimonio durato dieci anni con Marc Anthony.

Né la Garner né Anthony hanno presenziato all’evento nonostante abbiano mantenuto un ottimo rapporto con gli ex partner. L’attrice è attualmente impegnata sul set di un nuovo film in Texas mentre il cantante è alle prese con il suo tour europeo. Entrambi si sono congratulati con gli sposi per il rinnovo delle promesse.

L’assenza che ha fatto più rumore è stata sicuramente quella di Casey Affleck, fratello minore di Ben. Secondo una nota ufficiale l’attore e regista non sarebbe riuscito a lasciare Los Angeles, dove vive abitualmente, per volare in Georgia. Sarebbe stato trattenuto in California da impegni privati e professionali.

In realtà, come trapelato nei mesi scorsi, Casey Affleck non avrebbe stretto un buon rapporto con Jennifer Lopez e non vedrebbe di buon occhio l’enorme attenzione mediatica che la popstar, insieme al fratello, hanno da circa un anno, cioè da quando sono tornati ufficialmente insieme a venti anni dalla prima rottura.

Non è mancata invece la madre di Ben Affleck, che nei giorni scorsi è rimasta coinvolta in un brutto incidente: è caduta da una terrazza e si è fatta male ad una gamba.

Altri dettagli sul matrimonio di Ben Affleck e Jennifer Lopez

Stando a quanto si legge sui magazine americani, il tema dominante del matrimonio di Ben Affleck e Jennifer Lopez è stato il bianco. Tutto era di questo colore: dagli abiti alle sedie, passando per i fiori. Variegato il menu di nozze, che comprendeva tra le varie portate un piatto di maiale con riso e verdure, per ricordare le radici portoricane della sposa, e alcune specialità tipiche della Georgia come pollo e maccheroni al formaggio.