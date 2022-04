Il fratello di Ben Affleck contro Jennifer Lopez: le parole di Casey

Il ritorno di fiamma tra Ben Affleck e Jennifer Lopez ha fatto sognare tutti… tranne Casey Affleck! Il fratello minore del divo di Hollywood ha chiaramente rivelato di non approvare questa reunion avvenuta a venti anni dalla separazione. Un ricongiungimento che dalla scorsa estate sta facendo chiacchierare parecchio ma che avrebbe creato un po’ di maretta nella famiglia Affleck.

Stando a quanto si legge sui magazine americani per Casey Affleck questo riavvicinamento di Ben alla popstar di origini latine sarebbe del tutto superficiale. Jennifer Lopez non sarebbe particolarmente amata dal cognato ritrovato, che starebbe facendo di tutto per evitarla. Ad ogni modo sembra che Casey stia cercando di mantenere un buon rapporto con il fratello anche se non approverebbe le sue recenti scelte sentimentali.

“Casey si tiene alla larga dalla coppia, che trova del tutto superficiale, e non vuole avere alcun contatto con Jennifer. Crede che la vita di Ben sia diventato un circo”, ha spifferato un insider alla rivista OK!. Al momento Affleck non ha né confermato né smentito così come nessuna replica è arrivata da parte di Ben e Jennifer, che sembrano fare sul serio. Di recente hanno acquistato una villa insieme a Los Angeles e sembra che i fiori d’arancio, rimandati ben venti anni fa, arriveranno la prossima estate.

Chi è il fratello di Ben Affleck

Casey Affleck è il fratello minore di Ben. Classe 1975, è pure lui un attore e regista. Ha esordito ad Hollywood nella seconda metà degli anni Novanta e ha recitato in svariate pellicole. Solo per citarne alcune: Da morire, Ocean’s Eleven, American Pie, Intestellar, Il mondo che verrà.

Casey Affleck è molto amico di Joaquin Phoenix: quest’ultimo ha presentato al collega la sorella minore Summer. Da questa unione sono nati due figli nel 2004 e nel 2008: Indiana August e Atticus. La coppia è convolata a nozze nel 2006 per poi divorziare nel 2016.

Dal 2017 Affleck Junior è legato all’attrice Floriana Lima. Casey è da anni vegano e un sostenitore dei diritti degli animali. Nel 2010 è stato accusato di molestie e comportamenti irregolari da due donne, una produttrice e una fotografa. Il diretto interessato ha sempre negato le accuse che in un secondo momento sono state ritirate.