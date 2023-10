Belve, ultima puntata: 3 donne big ospiti e 2 nomi bomba nel 2024

Martedì 24 ottobre andrà in onda l’ultima puntata di Belve del 2023. Il talk, trasmesso in prime time su Rai Due a partire dalle 21.20, tornerà poi nel 2024 con nuovi appuntamenti e nuovi ospiti. Ma si proceda con ordine. Chi ci sarà per la chiusura del 2023? In studio Francesca Fagnani ospiterà tre donne ‘big’ del mondo dello spettacolo italiano. Trattasi di Alba Parietti, Melissa Satta e Isabella Ferrari. Come al solito i tre faccia a faccia cercheranno di portare a galla aspetti inediti e curiosi delle intervistate.

Raggiunto un traguardo, è già tempo di pensare a quello successivo. Nel 2024 chi si siederà innanzi alla temuta Fagnani? Per il momento non c’è ancora alcun nome ufficiale. Tuttavia sembra che sia fatta per l’arrivo di Barbara d’Urso. La stessa padrona di casa di Belve, di recente, ha ribadito ciò che aveva lasciato intendere qualche mese fa, vale a dire che la conduttrice napoletana molto probabilmente sarà sua ospite.

Qualcuno aveva parlato di un’intervista già nel 2023. Voce rivelatasi sbagliata per il semplice fatto che la d’Urso, fino a fine anno, è legata a Mediaset da un contratto in esclusiva. Insomma, per andare sulle altre reti deve chiedere il permesso. E, visti i rapporti andati in frantumi con i vertici del Biscione, meglio non domandare alcunché ora e attendere la ‘libertà’ (gennaio 2024, d’altra parte, non è così lontano).

Altro nome assai gettonato è quello di Belen Rodriguez. La showgirl argentina non sta passando un bel periodo dal punto di vista personale e non concede interviste da mesi. Non è nemmeno andata a Domenica In, dall’amica Mara Venier. E neppure da Alessandro Cattelan, nonostante inizialmente aveva garantito la sua presenza. Fatto sta che tra qualche mese, quando Belve tornerà in onda, potrebbe proprio scegliere la Fagnani per ripresentarsi in tv.

