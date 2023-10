Belen, fonti a lei vicine: “Troppi tradimenti di Stefano, sta male”

Non sono giorni facili per Belen Rodriguez. Dopo aver saltato le ospitate da “Stasera c’è Cattelan” e “Domenica In”, la showgirl argentina si era raccolta in sé stessa, scappando da Milano per rifugiarsi a Brescia dal suo compagno Elio Lorenzoni. Nel corso di queste settimane, infatti, la conduttrice era apparsa anche pochissimo sui social, pubblicando principalmente post di lavoro o frasi e citazioni. Poi, pochi giorni fa, dopo essere stata avvistata in una clinica privata a Padova, si è finalmente mostrata sul suo profilo Instagram scrivendo: “Mi mancate, mi siete mancati tanto”.

Da lì, Belen è tornata a Milano, dove è stata paparazzata dai fotografi di Chi Magazine in compagnia del suo Elio. Nel pomeriggio di ieri, martedì 17 ottobre, la 38enne ha poi sorpreso tutti, ricomparendo nuovamente sui social e rivelando di aver acquistato un nuovo e lussuoso attico nel capoluogo lombardo. Non si sa ancora quando traslocherà, ma tutto ciò porta a pensare che la Rodriguez non si stabilirà a casa dell’imprenditore bresciano. Insomma, dopo un periodo veramente difficile, la showgirl sta pian piano riprendendo in mano la sua vita. Ma, la domanda che in molti si fanno è: cos’ha portato l’argentina a stare così male?

Secondo il settimanale Oggi, fonti vicine alla stessa Belen avrebbero attribuito questo malessere alla forte pressione mediatica vissuta negli ultimi mesi, ma soprattutto alla fine del matrimonio con Stefano De Martino. Quest’ennesima rottura con lo showman si è rivelata essere un colpo veramente duro per la Rodriguez, che, per sua stessa ammissione, è arrivata anche a perdere sette chili. Diverse persone nel cerchio della conduttrice parlano, infatti, di una profonda fragilità emotiva, procurata dai presunti ripetuti tradimenti di lui.

Stefano aveva smentito tali rumor nel corso di un’intervista a Belve, negando categoricamente che il suo matrimonio fosse finito a causa di un’infedeltà. Ma, stando a quanto riportato dal giornale Oggi, a rendere così drammatica questa separazione sarebbero stati proprio i tradimenti dell’ex ballerino. Dunque, Belen starebbe ancora cercando di digerire quanto successo e di accettare quella che sembra proprio essere la fine del loro amore. Per questo, avrebbe cercato conforto nelle braccia di Elio, “rifugiandosi in una storia che sa tanto di rivalsa e di orgoglio ferito più che di autentico amore”.