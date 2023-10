Belen, ecco cosa sta vivendo: i retroscena inediti sul periodo buio

Belen Rodriguez pizzicata in quel di Milano in compagnia di Elio Lorenzoni. La nuova vita della showgirl argentina e i progetti per il futuro

Dopo settimane di silenzio social Belen Rodriguez è finalmente tornata per rassicurare i fans sul suo stato. La showgirl argentina è però apparsa diversa dal solito e in una veste molto più semplice, sobria. Pare infatti che Belen abbia deciso di allontanarsi dal mondo della televisione per riscoprire se stessa e recuperare la felicità andata persa dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino.

E a proposito di felicità, la nuova Belen ha ormai già anche ritrovato la serenità in amore grazie alla solida e continua presenza dell’imprenditore Bergamasco Elio Lorenzoni, che nelle ultime settimane si è preso cura di lei aiutandola a uscire dal periodo buio nel quale si trovava. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene ma cosa ha in serbo per il suo futuro Belen Rodriguez?

La nuova vita di Belen Rodriguez al fianco di Elio Lorenzoni

Recentemente Belen Rodriguez è stata fotografata per le strade di Milano dai paparazzi di Chi, in compagnia del suo nuovo compagno. Come anticipato e stando a quanto si apprende dalle pagine del magazine, la showgirl argentina, dopo l’addio a Mediaset, ha deciso di allontanarsi dal mondo della televisione per dedicarsi totalmente a se stessa. Nelle ultime settimane si è fatto un gran vociare circa le condizioni di salute della showgirl argentina e il primo a lanciare l’allarme affermando che Belen non fosse in piena forma fu Fabrizio Corona nel corso di un’apparizione a Domenica In.

In seguito, le rinunce ad alcune comparsate in televisione e la vacanza in montagna per scappare da Milano sono stati tutti dettagli che hanno confermato, o almeno in parte, la teoria. Oggi però quei giorni cupi sembrano essere lontani e Belen è tornata a mostrarsi in pubblico sorridente mentre passeggia con Elio Lorenzoni. Secondo la famosa rivista, Belen sta affrontando una nuova fase della sua vita e in tutto ciò la presenza del compagno si sarebbe rivelata fondamentale. Attualmente solo la famiglia della showgirl è a conoscenza delle sue condizioni di salute sia mentale che fisica e nessun altro sa cosa si nasconda realmente nella sua anima o quali siano le sue paure.

Una cosa però è certa, come scrive Chi, oggi a Belen serve “staccare la spina” e “definire i prossimi obiettivi” sia personali che lavorativi. Certamente la fine della storia con Stefano De Martino non l’ha lasciata indifferente e al momento ha solamente bisogno di ritrovare se stessa per tonare la Belen di sempre.

La nuova casa a Milano

Non ci sarebbe Brescia nei piani di Belen Rodriguez. Qualche giorno fa lo stesso magazine Chi aveva riportato alcune insistenti voci secondo le quali la showgirl argentina aveva deciso di trasferirsi proprio a Brescia, a casa di Elio Lorenzoni. Al contrario, Belen avrebbe deciso di acquistare un nuovo e lussuosissimo attico nella sua amata Milano. Nel pomeriggio di ieri, martedì 17 ottobre, è stata la stessa Belen a mostrare ai suoi fans alcuni dettagli della sua nuova casa su Instagram, lasciando tutti letteralmente a bocca aperta.

Il lussuosissimo attico, nel quale potrebbe trasferirsi con tutta la sua famiglia, presenta un’ampia terrazza con veranda in vetro. Questi sono gli unici dettagli noti al momento sulla nuova abitazione della showgirl argentina. A visitarla insieme a lei vi erano anche la sorella Cecilia, la madre Veronica Cozzani e l’immancabile Elio Lorenzoni. Non si sa ancora quando traslocherà ma è molto probabile che dietro alla scelta di cambiare casa ci siano motivazioni di tipo affettivo. Probabilmente la vecchia dimora non era più adatta per via dei troppi ricordi della sua storia con Stefano De Martino.