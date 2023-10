Nuovo fidanzato di Belen: il gesto “anti popolarità” è da applausi

Ormai Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non si nascondono più. Dopo che nelle ultime settimane si sono rincorse numerose voci sulla nuova vita sentimentale della showgirl argentina, Belen è ufficialmente tornata sui social per raccontare le ultime avventure che l’hanno vista partecipe. Stando alle immagini postate sui social, la bella showgirl argentina ha passato un romantico weekend in montagna in compagnia del suo nuovo compagno, l’imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni, grazie al quale sarebbe finalmente riuscita a superare il difficile periodo che ha attraversato dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. Ma c’è chi dice che l’amore di Elio per Belen è tutto fuorché disinteressato. Sarà davvero così?

Lorenzoni sfrutta la popolarità di Belen?

Nelle ultime settimane si è parlato a lungo della relazione tra Belen Rodriguez con Elio Lorenzoni e qualcuno ha paventato l’ipotesi secondo la quale l’imprenditore bergamasco possa aver scelto di fidanzarsi con la showgirl argentina solamente per un tornaconto personale. Certamente una frequentazione con un volto noto del mondo dello spettacolo gioverebbe all’immagine di chiunque e quindi, secondo questo ragionamento, Lorenzoni potrebbe guadagnare popolarità sui social e nello showbiz proprio grazie alla sua storia con Belen.

Ma a smentire tutti è stato, anche se indirettamente, lo stesso Lorenzoni che, dimostrando grande umiltà, ha deciso di non cambiare il suo atteggiamento sui social e di mantenere il suo profilo Instagram privato, esattamente come lo era prima dell’inizio della relazione con Belen. Oltretutto Lorenzoni non starebbe nemmeno accettando le numerose richieste di amicizia che gli arrivano ogni giorno, mantenendo il numero dei followers fermo a meno di 600 utenti.

Insomma, pare proprio che le intenzioni di Lorenzoni nei confronti di Belen siano serie e non in termini di numeri sui social e di popolarità. Che sia la volta buona per la showgirl argentina? Che abbia finalmente trovato il vero amore, puro e disinteressato? Si spera di sì e che dopo tanta sofferenza finalmente per lei sia tornato a splendere il sole.

La vacanza in montagna

“Mi siete mancati” è questa la breve frase dedicata da Belen ai suoi followers dopo settimane di silenzio social. La showgirl argentina si è infatti presa un periodo di pausa in seguito alla fine del matrimonio con De Martino e al contratto saltato con Mediaset ma ora è pronta a tornare più forte di prima.

Come anticipato, gli ultimi giorni Belen li ha trascorsi in montagna in compagnia di Elio Lorenzoni e alcuni amici e per l’occasione ha voluto condividere con i suoi followers alcuni scatti. “Un chilo di guance” ha scherzato la showgirl in un video sui social riferendosi al buon cibo e ai deliziosi piatti autunnali che sta gustando in questi giorni. “Quando è bello tutto quanto” ha poi scritto a corredo di una carrellata di teneri scatti in compagnia di Elio, che non l’ha mai lasciata sola. Belen sta cercando di recuperare la serenità dopo il malessere dell’ultimo periodo e sembra proprio che Lorenzoni sia la giusta medicina.