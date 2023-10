Belen batte un colpo, il messaggio social: ‘latitanza’ finita

Dopo una lunga pausa Belen è tornata sui social: “Mi mancate…mi siete mancati tanto!”, ha scritto su Instagram, rivolgendosi ai fan. La modella argentina avrebbe inoltre fatto rientro a Milano nelle scorse ore dopo aver trascorso diversi giorni di ‘latitanza’ lontana da casa.

Il periodo difficile

Secondo le voci, pare che la showgirl stia affrontando un periodo molto difficile, cosa confermata anche da Fabrizio Corona. Ospite da Mara Venier ha detto, infatti, che la sua ex non sta bene, che è molto fragile e che ha bisogno di aiuto. Pare anche che la showgirl si sia trasferita a casa del compagno Elio Lorenzoni, per staccare la spina e riflettere. I figli, invece, sarebbero a Milano con i rispettivi padri, Antonino Spinalbanese e Stefano De Martino, ed anche con i familiari di lei.

Secondo altre indiscrezioni, Belen è stata in una clinica privata a Padova, dove pare che sia stata avvistata. Il Gazzettino ha provato a contattarla, ma, per ovvie ragioni, il medico non ha voluto dare informazioni sui propri pazienti. La showgirl conosce molto bene quella clinica dato che vi ha partorito nel 2021 per la nascita di Luna Marì. Nonostante non siano arrivate conferme da parte dell’ospedale padovano, il fatto che Belen sia sparita dai social per due settimane lascia molte domande in sospeso: sicuramente c’è qualcosa che non va.

Un altro campanello d’allarme è stato lanciato da Alessandro Cattelan. Il conduttore aveva invitato Belen per la prima puntata di Stasera c’è Cattelan, ma lei all’ultimo gli ha dato buca, dicendo di non sentirsi bene. Stessa cosa è accaduta a Domenica In, dove, sempre per motivi personali, ha rifiutato l’invito di Mara Venier.

L’ultimo post della showgirl argentina, prima della Story odierna, risale al 2 ottobre. Post dedicato al figlio Santiago, dove la showgirl pubblicizzava, insieme a lui, delle lezioni online per aiutare gli studenti con i compiti. Dopodiché più nulla: un silenzio che dura da circa 11 giorni.

La storia con Elio Lorenzoni

Sembra che Belen si sia trasferita a Brescia dalla sua nuova fiamma: Elio Lorenzoni, un imprenditore lombardo che non c’entra nulla con il mondo dello spettacolo. Elio, tra l’altro, è un suo amico storico, i due, infatti, si conoscono da molti anni. Dopo le voci di corridoio, a settembre, è stata Belen stessa a confermare la loro relazione, pubblicando un post a carosello con delle foto che li ritraevano insieme, anche da più giovani.