Belen sta male? La risposta onesta della showgirl argentina

Belen Rodriguez, dopo giorni in cui si è parlato di lei ovunque, è tornata sui social con un messaggio che suona come una risposta alle tante voci circolate sul suo conto in questo periodo. La modella argentina, secondo molti, non sta bene in questo momento. Lo ha affermato anche Fabrizio Corona, amico della showgirl, intervistato nel salotto di Domenica In da Mara Venier. Inoltre c’è stato il polverone sollevato attorno alla mancata ospitata da Alessandro Cattelan, con il conduttore che ha fatto della pungente ironia sulla sudamericana, scatenando su di sé un vespaio di critiche. Ci sono poi un’infinità di voci sulla fine del matrimonio con Stefano De Martino. Ebbene, Belen che dice di tutto questo chiasso?

Belen cita Elio Germano

Tramite una Story Instagram, la modella ha fatto ben capire qual è il suo stato d’animo attuale. Ed ha pure chiaramente lasciato intendere cosa pensa del tanto vociferare sulle sue faccende private. “Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diventare una società migliore”, ha scritto la showgirl, riportando un ragionamento fatto dall’attore Elio Germano.

Come si diceva, più che chiaro il messaggio: prima di giudicare e prima di buttare croci addosso al prossimo, bisognerebbe sapere cosa sta vivendo quest’ultimo. Leggendo tra le righe del post, si può anche credere che sì, Belen sta passando un periodo molto delicato e complesso a livello personale. D’altra parte negli ultimi mesi la sua vita è stata stravolta sia dal punto di vista privato, sia dal punto di vista professionale.

Come arcinoto, la relazione con Stefano De Martino è di nuovo finita su un binario morto. A ciò va aggiunto che quest’anno Belen non ha trovato posto in tv. Zero impegni fissi in Mediaset e zero in Rai. A Le Iene le è stata preferita Veronica Gentili, mentre per quel che riguarda Tu sì que vale è stata lei stessa a decidere di mollare. Fatto sta che per ora è ferma ai box, tra mille pensieri. Al suo fianco, come al solito, i famigliari più stretti e l’amico speciale Elio Lorenzoni, persona fidata con cui trascorre parecchio tempo.