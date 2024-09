Belve, trapelati i primi possibili ospiti: i nomi, chi è un colpaccio

Mancano ancora due mesi al ritorno di Francesca Fagnani in televisione, ma già emergono i primi dettagli sulla nuova edizione di Belve. Il popolare programma, tra i più seguiti della televisione italiana, tornerà martedì 26 novembre, e il pubblico è impaziente di rivedere la giornalista all’opera con le sue interviste pungenti. Recentemente, TvBlog ha rivelato la prima anteprima esclusiva sulla trasmissione, svelando i nomi dei primi possibili ospiti che avrebbero accettato di affrontare le domande della temuta conduttrice.

Il nome più rilevante tra quelli emersi da TvBlog è probabilmente quello di Valentino Rossi, nove volte campione del mondo di motociclismo. La sua intervista sarebbe un vero colpaccio per Francesca Fagnani, visto che il pilota motociclistico è molto riservato e non concede spesso interviste, soprattutto in un programma come Belve, noto per mettere gli ospiti in difficoltà con domande scomode. Dunque, Rossi si potrebbe trovare a rivelare anche dettagli della sua vita privata, di cui si è sempre saputo molto poco.

Valentino Rossi non è l’unico sportivo che potrebbe far parte della lista degli ospiti della nuova edizione di Belve. A quanto pare, anche Federica Pellegrini avrebbe accettato l’invito della Fagnani. Quest’autunno, la Pellegrini avrà già un ruolo di spicco in Rai come una delle nuove concorrenti di Ballando con le stelle. L’ex nuotatrice, ormai, è sempre più a suo agio nel mondo televisivo: dopo il ritiro dal nuoto, ha preso parte a vari programmi, sia come giudice, come ad Italia’s Got Talent, sia come concorrente a Pechino Express e, ora, a Ballando. Inoltre, Federica è nota per la sua forte personalità, per cui è probabile che non si farà problemi anche a rispondere alle domande più pungenti.

L’ultimo nome svelato da TvBlog è quello della showgirl Elisabetta Canalis. Anche l’intervista con l’ex velina potrebbe rivelarsi molto interessante, considerando i numerosi temi che potrebbe toccare: dagli esordi della sua carriera, alle relazioni passate, fino alla rottura dell’amicizia con Maddalena Corvaglia e al divorzio dal padre di sua figlia, Brian Perri.

In ogni caso, bisogna sottolineare che questi ospiti non sono ancora stati confermati ufficialmente. Sarà necessario attendere l’annuncio definitivo della Rai e di Francesca Fagnani per sapere se vedremo davvero Valentino Rossi, Federica Pellegrini ed Elisabetta Canalis nello studio di Belve.