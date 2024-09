Raoul Bova tuona su Fagnani: rivelazioni amare a Ciao Maschio

Raoul Bova contro Francesca Fagnani. L’attore, intervistato a Ciao Maschio (Rai Uno) da Nunzia De Girolamo, ha parlato della conduttrice di Belve con la quale ebbe un faccia a faccia circa un anno fa. All’epoca si intuì che il clima in studio non era dei migliori. Il divo e la giornalista si punzecchiarono. In particolare, Fagnani lasciò intendere che l’attore si prestasse poco al gioco. Non a caso, qualche mese dopo l’incontro televisivo, definì Bova “l’ospite più noioso”. Ora a togliersi i sassolini dalle scarpe è Raoul.

Bova, chiacchierando a Ciao Maschio, si è descritto come una persona pignola. A questo punto la conduttrice gli ha domandato se si fosse mai pentito di “non essere stato diecimila volte pignolo” in qualche circostanza. “Sì”, la risposta secca. De Girolamo ha incalzato l’attore per estrapolare qualcosa in più. “Diciamo – ha aggiunto il divo – che in quel momento mi sono sentito timido con una persona che voleva a tutti i costi creare sensazionalismo e che ha tirato fuori la parte poco empatica della situazione. Insomma, proprio come fanno le Belve’’.

Fagnani non è stata menzionata esplicitamente, ma il rimando a Belve spinge a credere che quasi certamente Bova si sia riferito proprio alla giornalista romana, ‘vendicandosi‘. Tornando al faccia a faccia andato in onda su Rai Due nell’ottobre 2023, ci furono, come poc’anzi accennato, attimi di gelo nel corso dell’intervista. “La vedo annoiata”, arrivò a dire il divo alla conduttrice, dopo che questa lo invitò a raccontare qualcosa di più personale.

Ciao Maschio, Raoul Bova: il periodo buio dopo la morte dei genitori

A Ciao Maschio Bova ha anche parlato del periodo difficile vissuto dopo la morte dei suoi genitori, scomparsi in breve tempo l’uno dall’altra. “Nella vita ci sono momenti in cui ti manca il fiato e sei vicino a dei pensieri non belli. I figli sono stati fondamentali, sono stati la mia salvezza, però i pensieri negativi a volte ti vengono, anche quelli più stupidi o più profondi”, ha confessato l’attore a Nunzia De Girolamo.

Il padre del divo, Giuseppe, è venuto a mancare nel gennaio 2018; a novembre 2019 si è spenta la madre Rosa. “Dalla morte dei miei genitori, che sono morti a distanza di un anno l’uno dall’altro, mi sono successe una serie di cose negative”, ha spiegato ancora Bova, ricordando il momento in cui ebbe un importante infortunio a una gamba: “Addirittura mi sono rotto una gamba quasi da fermo… Talmente era grande il dolore per la loro morte, che una piccola storta mi ha fatto rompere una tibia. So che può sembrare assurdo, ma è così”.

Sempre ragionando con De Girolamo, Bova ha dichiarato che l’essere diventato padre e al contempo essere anche figlio era una situazione che gli dava sicurezza. “Il passaggio a non essere più figlio è un lutto forte – ha aggiunto -, una responsabilità davvero grande. Invece alcune donne, o meglio chi stava con me in quel periodo, non apprezzava il fatto che io fossi ancora “figlio”. Voleva vedere in me proprio l’uomo, il maschio”.

Bova e il rapporto con i suoi figli

Da molti anni il divo ha una relazione sentimentale con la collega Rocio Munez Morales, dalla quale ha avuto due figlie, Alma e Luna. In precedenza è stato legato a Chiara Giordano, madre dei suoi primi ragazzi, Alessandro Leon e Francesco. “Ho lasciato i miei figli liberi di decidere e di vivere la propria interiorità e i propri sentimenti senza imposizioni” ha spiegato tempo fa l’attore.